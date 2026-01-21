La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, două autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD. Aproximativ 200 de persoane se aflau pe peron în momentul incidentului.

Salvatorii au început imediat operațiunile pentru a scoate o femeie de 60 de ani prinsă sub tren. La locul intervenției a ajuns și poliția, iar martorii le-au relatat oamenilor legii că ar fi vorba despre o persoană care ar fi sărit în fața metroului.

„Metrorex informează că astăzi, 21.01.2026, în jurul orei 14:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri. Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale”, a transmis Metrorex.

După intervenție, femeia prinsă sub tren urmează să fie transportată la spital, iar circulația trenurilor a fost afectată.



„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București.

După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă (femeie, 60 ani). În urma evaluării medicale a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme și în scurt timp urmează a fi transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD”, au transmis autoritățile.