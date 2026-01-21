Sursa citată afirmă că există îngrijorări că aderarea la un astfel de grup condus de liderul unei singure ţări ar încălca Constituţia Italiei, relatează Reuters.



Planul lui Trump a stârnit până acum reacţii prudente din partea aliaţilor occidentali, în condiţiile în care diplomaţii afirmă că un astfel de organism ar putea submina activitatea Naţiunilor Unite.



Preşedintele american urmează să prezideze joi o ceremonie de înfiinţare a noului grup la Davos, în Elveţia, cu ocazia Forumului Economic Mondial.



O sursă a declarat pentru Reuters că este puţin probabil ca premierul italian Giorgia Meloni, care are relaţii apropiate cu Trump, să meargă la Davos.



Guvernul italian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.



Consiliul pentru Pace ar urma să fie prezidat pe viaţă de Trump şi ar începe prin a supraveghea aplicarea planului în 20 de puncte destinat să pună capăt războiului din Gaza, înainte de a se extinde, vizând rezolvarea conflictelor globale. Ţările membre ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari fiecare pentru a obţine statutul de membru permanent.



Conform constituţiei sale, Italia poate adera la organizaţii internaţionale care asigură "pacea şi dreptatea între naţiuni" doar "în condiţii de egalitate cu alte state", o condiţie incompatibilă cu supremaţia SUA în noul consiliu de administraţie, a precizat Corriere della Sera.



Ziarul nu a citat nicio sursă pentru raportul său.



Invitaţii de a se alătura consiliului au fost adresate către aproximativ 60 de ţări, însă doar câteva, inclusiv Ungaria şi Israelul, au acceptat până acum fără rezerve. Crescând îngrijorarea aliaţilor săi occidentali, Kremlinul a declarat săptămâna aceasta că preşedintele rus Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat să facă parte din consiliu.

