Ţoiu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, de unde a transmis, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că România are "una dintre cele mai consistente delegaţii guvernamentale".

Potrivit acesteia, scopul delegaţiei este să arate liderilor lumii, dar şi liderilor mediului de afaceri "rolul României ca partener de încredere în regiune, ca destinaţie pentru investiţii, dar şi ca o voce lucidă într-o perioadă de incertitudine".

Ministrul de Externe a reafirmat că interesul ţării noastre este ca NATO să fie puternică şi parteneriatul transatlantic "să nu fie zguduit".

"Este cât se poate de clar că sunt nişte principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate: un teritoriu al unei ţări, mai ales al unei ţări europene, dar un teritoriu al unei ţări, nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor. Şi aceasta este singura variantă. Pentru toate celelalte, continuăm dialogul diplomatic astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerinţelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar şi pentru a continua să creăm variante şi instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze nişte acţiuni viitoare care să se ducă la un conflict global în ceea ce priveşte o creştere accelerată a tarifelor. Odată ce apar tarife noi sau tarife crescute, asta are un efect în ambele economii, atât în economia europeană, cât şi în economia Statelor Unite ale Americii. Sperăm pe parcursul acestor zile şi împreună cu mediul de afaceri să găsim soluţii de dezescaladare", a declarat şefa diplomaţiei române.

Președintele României a evitat să se poziționeze de o parte sau alta

Anterior, președintele Nicușor Dan a evitat să poziționeze România de o parte sau alta a acestei dispute teritoriale fără precedent, dintre Statele Unite ale Americii și Europa. ”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”, spunea duminică președintele României, după anunțul lui Trump privind taxarea țărilor care i se opun în privința anexării Groenlandei.

Miercuri, ministrul român de Externe Oana Țoiu pare să fi poziționat țara noastră de partea Europei, dar cu referiri repetate asupra parteneriatului cu SUA. Țoiu susţine că schimbările care au loc "nu sunt nici temporare şi nici reversibile".

"Trebuie să fim alături de partenerii noştri internaţionali o voce clară, o voce care susţine multilateralismul, dar în acelaşi timp acceptă că este nevoie de reforme, astfel încât rezultatele multilateralismului să fie mai rapide, să fie mai clare şi să recapete încrederea ţărilor. Suntem un partener important pentru Statele Unite ale Americii şi continuăm să investim în relaţia transatlantică şi în parteneriatul strategic cu ei", a precizat Oana Ţoiu.



