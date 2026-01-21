Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În total, au votat 669 de eurodeputaţi, potrivit Agerpres.



O a doua rezoluţie, care solicita acelaşi lucru, a fost respinsă cu 225 de voturi pentru, 402 împotrivă şi 13 abţineri.

Potrivit unui comunicat al PSD pentru Știrile ProTV, votul europarlamentarilor PSD ”a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.”

”Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența!

Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE.”, au anunțat social-democrații din România.

Etapele următoare

Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, temeiul juridic al Acordului de parteneriat UE-Mercosur și al Acordului comercial interimar ”va fi acum revizuit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene”.

”Parlamentul European va continua examinarea textelor, în așteptarea avizului CJUE. Numai după prezentarea avizului juridic, Parlamentul European va putea vota pentru a aproba sau nu acordul”, mai arată sursa citată.



