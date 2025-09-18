Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești

Stiri externe
18-09-2025 | 08:52
gaz rusia, uniunea europeana
Getty

Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale UE vor găsi suficiente surse alternative, scrie Bloomberg.

autor
Vlad Dobrea

"Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite - altfel riscăm să ne afectăm grav industria şi economia", a declarat miercuri ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova.

Aceasta a spus că, mai întâi, trebuie să existe o infrastructură suficientă pentru a susţine rute alternative. Aceste comentarii sunt echivalente cu o respingere a noilor presiuni din partea lui Trump ca toate statele UE să pună capăt importurilor de energie rusească, o mişcare care ar afecta Slovacia şi Ungaria.

La rândul său, Gergely Gulyas, şeful de Cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a reiterat că ţara sa va respinge iniţiativele UE care ameninţă securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei.

Sakova a precizat că a exprimat în mod clar poziţia Slovaciei în timpul discuţiilor care au avut loc zilele trecute la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. Ea a spus că oficialul american şi-a exprimat înţelegerea, recunoscând în acelaşi timp că SUA trebuie să stimuleze proiectele energetice din Europa.

Citește și
comert ue sua
Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene

La sfârşitul săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să adopte sancţiuni "importante" asupra petrolului rusesc dacă ţările europene fac acelaşi lucru. Guvernul de la Bratislava este pregătit să oprească legăturile sale energetice cu Rusia, dacă va beneficia de o infrastructură suficientă pentru a transporta cantităţile de energie de care are nevoie, a spus Sakova.

"Dacă avem o rută alternativă şi capacitatea de transport este suficientă, Slovacia nu are nicio problemă în a se diversifica", a spus ministrul slovac. O întrerupere completă a aprovizionării cu Rusia ar reprezenta un risc, a subliniat însă Sakova, deoarece Slovacia se află chiar la capătul rutelor alternative de aprovizionare care vin din Occident.

Slovacia şi Ungaria, naţiuni fără ieşire la mare care se învecinează cu Ucraina, au depins din punct de vedere istoric de petrolul şi gazele ruseşti. După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, ambele au lansat mai multe iniţiative de diversificare.

Slovacia importă aproximativ o treime din necesarul său de petrolul din surse non-ruseşti prin conducta Adria, care traversează Balcanii şi Ungaria, şi totodată a încheiat o serie de contracte flexibile cu furnizorii occidentali de gaze. Totuşi, oficialii din jurul prim-ministrului slovac Robert Fico, care şi-a menţinut legăturile cu Kremlinul şi a vizitat Moscova, consideră că livrările ruseşti sunt importante din punct de vedere strategic.

La rândul său, Ungaria consideră că sancţiunile UE împotriva Rusiei sunt ineficiente şi va continua să blocheze măsurile care îi ameninţă livrările, a declarat Gulyas la o conferinţă de presă de la Budapesta. "Când acest lucru contravine intereselor Ungariei, cum ar fi în cazul achiziţiilor de energie, atunci ne vom opune prin veto", a spus Gulyas. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ungaria, gaz, slovacia, petrol,

Dată publicare: 18-09-2025 08:52

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene
Stiri externe
Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene

Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din UE decât se presupune în mod obişnuit, blocul comunitar depăşind China atât ca valoare totală, cât şi ca număr de bunuri, arată un studiu realizat de institutul economic german IW, transmite Reuters.

Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Forțele ruse creează o „zonă letală” în jurul unui oraș crucial ucrainean considerat ”poarta către Donețk”
Stiri externe
Forțele ruse creează o „zonă letală” în jurul unui oraș crucial ucrainean considerat ”poarta către Donețk”

Apărarea ucraineană a orașului crucial Pokrovsk, care a rezistat mai mult de un an în ciuda asalturilor rusești intense, s-ar putea apropia de final, pe măsură ce forțele invadatoare strâng cercul asupra rezistenței, scrie Sky News.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28