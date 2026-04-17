Președintele a adăugat că a recuperat „puterea decizională a Libanului pentru prima dată în aproape o jumătate de secol", relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Suntem încrezători că vom salva Libanul. Astăzi negociem pentru noi înșine, nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici scena războaielor nimănui și nu vom mai fi niciodată", a declarat Aoun.

Potrivit Reuters, el a subliniat că orice acord viitor nu va ceda niciun teritoriu și nu va submina drepturile naționale ale Libanului, fără a preciza dacă se referă la potențiale convorbiri cu Israelul.

Armistițiul, mediat de SUA, pune capăt luptelor dintre Israel și Hezbollah, gruparea armată susținută de Iran. Textul acordului prevede că Israelul și Libanul vor purta discuții directe pentru a produce o „pace între cele două țări".