Câteva minute mai târziu, a avut loc un atac israelian, relatează AP.

Ținta era casa unchiului lui Jawad. Explozia a zguduit clădirile și i-a aruncat la pământ pe frații lui Jawad, care se aflau acasă. Mama lor s-a grăbit să-i ajute, dar avea deja un sentiment de teamă.

„Îmi ridicam copiii de pe podea în casă, dar în timp ce alergam să-i iau în brațe, am țipat: «Jawad»”, a spus Malak Meslmani. „Inima mi-a spus.”

Fiul ei a fost ucis în atacul din 27 martie din Saksakieh. La fel și un văr – atât de apropiați încât erau mai degrabă ca frații. Mai mulți alți copii au fost răniți.

Și unchiul lui Jawad a fost ucis. Era inginer de amenajări interioare; Jawad voia să devină inginer ca el. Meslmani l-a descris drept un civil. Însă, la fel ca multe familii șiite din sudul Libanului, familia era formată din susținători loiali ai grupării militante și partidului politic Hezbollah, care s-a înființat în anii 1980 pentru a lupta împotriva ocupației israeliene a zonei.

Jawad și vărul său se numără printre cei 172 de copii uciși – din totalul de peste 2.100 de persoane – în urma atacurilor israeliene din cele șase săptămâni de războiul luat de la capăt între țară și Hezbollah, susținut de Iran.

Israelul a lovit adesea presupuși militanți sau oficiali ai Hezbollahului în propriile lor locuințe, fără avertisment, adesea în zone îndepărtate de linia frontului, atunci când aceștia se aflau alături de familiile lor, în blocuri de apartamente înconjurate de vecini neimplicați. Armata israeliană numește rareori țintele atacurilor sale, dar afirmă că ia măsuri pentru a reduce la minimum victimele civile — inclusiv copiii — și îi acuză pe membrii Hezbollahului că se amestecă printre populația civilă. Familiile copiilor uciși acuză Israelul de comiterea de crime de război din cauza numărului mare de victime civile.

Cel puțin doi civili israelieni — ambii adulți — și 13 soldați au fost uciși în războiul actual cu Hezbollah, potrivit cifrelor furnizate de Israel. Unul dintre civili a fost ucis din greșeală de focul israelian.

Reacția armatei Israeliene

Răspunzând la întrebările Associated Press, armata israeliană nu a negat că au fost uciși copii în atacurile sale asupra Libanului, dar a afirmat că a vizat instalațiile și militanții Hezbollah. Armata susține că a ucis sute de membri ai Hezbollah, dar a furnizat puține dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Conform dreptului internațional care reglementează conflictele armate, nu este niciodată legal să se vizeze direct civilii, dar daunele colaterale — prejudiciile aduse civililor în timpul atacării unei ținte militare — sunt permise dacă sunt proporționale cu beneficiile militare anticipate ale unui atac dat.

Armata israeliană a declarat pentru AP într-un comunicat că atacurile sale respectă legea, inclusiv „principiile distincției, proporționalității și luării de măsuri de precauție”.

Charles Trumbull, profesor adjunct de drept la Universitatea din Carolina de Sud, care studiază legislația și etica conflictelor armate, a afirmat că este dificil să se evalueze dacă a fost respectat pragul de proporționalitate fără a cunoaște țintele atacurilor și fără a ști dacă armata era la curent cu prezența copiilor.

„În măsura în care știau că este probabil ca copiii să fie răniți sau uciși în aceste atacuri, și din punct de vedere etic, cred cu siguranță că acest lucru ar trebui să influențeze calculul”, a spus el. „Doar pentru că anumite atacuri s-ar putea să nu încalce legea privind conflictele nu înseamnă că nu sunt îngrijorătoare sau problematice sau că sunt justificate din punct de vedere moral.”

Copii striviți sub propriile lor case

La ora 2 dimineața, pe 12 martie, Taline Shehab — care ar fi împlinit 4 ani luna trecută — dormea când rachetele au lovit un apartament de deasupra ei în clădirea familiei din Aramoun, la aproximativ 20 km sud de Beirut, provocând prăbușirea acesteia. Taline și tatăl ei au murit; mama ei a fost rănită grav.

Aramoun este o zonă cu o populație mixtă din punct de vedere religios, considerată în general sigură, deși fusese ținta unor atacuri aeriene în timpul războiului anterior dintre Israel și Hezbollah, din 2024.

Tatăl lui Taline, Mohamad, era operator de drone și producător video, colaborând adesea cu armata libaneză și la producții televizate de mare anvergură. El și soția sa, Nathalie, conduceau o companie de modă; Taline apărea regulat pe rețelele de socializare ale acesteia.

„Erau o familie foarte unită. Viața lor de zi cu zi se învârtea în jurul fiicei lor”, a spus Ali Shehab, fratele lui Mohamad.

Taline „avea o personalitate puternică”, a spus el. „Era foarte atașată de tatăl ei. Îi plăcea să fie lângă el” și „nu-i plăcea să-l împartă cu nimeni”.

El se consolează cu gândul că „poate Mohamad și Taline, pentru că erau atât de atașați unul de celălalt, Dumnezeu i-a ales pe amândoi”.

Dr. Ghassan Abu Sitta, care a lucrat intens în Gaza și Liban și conduce o inițiativă de tratare a unora dintre cei mai grav răniți copii de război la Centrul Medical al Universității Americane din Beirut, a spus că, la fel ca în situația lui Taline, majoritatea cazurilor pe care le-a văzut sunt „copii striviți sub dărâmăturile propriilor case”.

O viață marcată de război și pierderi

Zeinab al-Jabali, în vârstă de zece ani, obișnuia să-și urmeze tatăl oriunde se ducea: la magazinul din colț, în munții din jurul satului lor din Valea Bekaa, în Liban.

Pe 5 martie, ea ajuta la pregătirile pentru iftar, masa care încheie postul zilnic în timpul lunii sfinte a Ramadanului, când un atac aerian a lovit casa mătușii sale.

„Îmi amintesc totul”

Ca răspuns la întrebările privind atacurile în urma cărora au murit Jawad, Taline și Zeinab, armata israeliană nu a oferit detalii despre țintele vizate, limitându-se să precizeze că acestea aveau legături cu Hezbollah.

Declarația armatei preciza că Israelul regretă orice victime civile, dar că acționează împotriva Hezbollah, „care a atacat Statul Israel cu sprijinul Iranului”.

Mulți libanezi au acuzat Hezbollahul că a târât țara lor în război atunci când a lansat rachete peste graniță pe 2 martie, la două zile după ce SUA și Israelul au atacat Iranul. Dar pentru alții, devastarea provocată de atacurile israeliene le-a întărit sprijinul.

„Acum ne agățăm de rezistență mai mult ca niciodată”, a spus Meslmani, mama lui Jawad.

În ciuda avertismentelor armatei israeliene adresate locuitorilor din vaste zone din sudul Libanului să fugă, mulți din orașul lor, Saksakieh, au rămas. Persoanele strămutate din sudul îndepărtat s-au refugiat acolo. Viața părea aproape normală înainte de atacul care l-a ucis pe Jawad.

Acum, Meslmani îi vizitează mormântul într-un mic cimitir cu vedere la munte, de unde poate auzi zgomotul avioanelor de luptă deasupra capului.

„Îmi amintesc totul”, a spus ea. „Cum mânca și bea, cum se juca, cum se îmbrăca și își aranja părul frumos.”

De când a fost ucis, avioanele nu o mai deranjează.

„Cel mai prețios lucru, inima mea, s-a dus”, a spus ea. „Ce mai pot face?”