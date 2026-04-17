Rusia a anunțat vineri că susține armistițiul intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri între Israel și Liban și își exprimă speranța ca acesta să permită încheierea de acorduri durabile pentru evitarea unei reluări a conflictului, relatează AFP, preluat de news.ro.

„Salutăm foarte sigur decizia încheierii unui armistițiu și sperăm ca, în aceste câteva zile, să fie în mod real posibil să se ajungă la acorduri care să permită evitarea în viitor a unei reluări a confruntărilor armate", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în briefingul său zilnic.