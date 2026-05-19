Procurorii susțin că ar fi fost plătiți cu cel puțin 80 de mii de lire sterline de persoane fidele regimului de la Teheran ca să-l atace în 2024 pe prezentatorul televiziunii Iran International. Un al treilea conațional a fost arestat în țară, dar nu a fost extrădat și nici nu este, deocamdată, parte în proces.

Procurorul de caz a susținut în fața judecătorilor că cei doi „au comis un atac planificat, precedat de activități de supraveghere și ordonat de o terță parte care acționa în numele statului iranian” și că „Nu a fost o tentativă de jaf, nici o altercație scăpată de sub control. A fost un act violent deliberat, planificat, menit să producă exact ceea ce a produs: răni grave țintei”.

Jurnalistul ar fi fost supravegheat timp de un an

Tot procurorul a susținut că românii l-au supravegheat pe jurnalistul Pouria Zeraati cu un an înainte de atac, iar Stana fusese prins în grădina apartamentului său împreună cu un alt bărbat, având asupra lor mănuși din latex, o foarfecă și o mască.

L-au încolțit pe jurnalist în martie 2024, în vecinătatea locuinței sale.

Pouria Zeraati, jurnalist: Am fost abordat de un bărbat care a pretins că vrea ceva bani. Al doilea bărbat s-a apropiat. M-au ținut ferm și primul, cel care m-a abordat, m-a înjunghiat în picior. Acele 3, 4 secunde sunt momente pe care nu o să le uit niciodată, de când am văzut cuțitul în mâna lui și până m-a înjunghiat în picior, mă gândeam unde o să mă înjunghie. A fost alegerea lor să mă înjunghie în picior. Au avut ocazia să mă omoare.

Cei trei bărbați au reușit să ajungă în România, însă autoritățile britanice i-au identificat, iar în octombrie 2024 au emis mandate de arestare pe numele lor și i-au dat în urmărire.

În decembrie au fost arestați în Ploiești, iar Badea și Stana au fost extrădați rapid în Regatul Unit.

Pouria Zeraati, jurnalist: Mesajul meu este că nu vom fi reduși la tăcere. Acest atac nu a fost împotriva mea, ci împotriva muncii pe care o fac.

Teheranul a negat orice implicare, la fel și cei doi români. Un al treilea a fost arestat la noi în țară, dar nu participă la proces.

Presa britanică scrie că jurnaliștii de la Iran International erau considerați ținte de regimul de la Teheran, care catalogase postul de televiziune drept organizație teroristă.