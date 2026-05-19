Avertismentul vine de la cei din Compania Națională de Drumuri, care spun că aceste platforme funcționează ilegal și îi pot păcăli pe oameni să dea și cu 30 la sută în plus.

Două site-uri aproape identice, cu aceeași grafică unul în limba română, celălalt în engleză, vând roviniete pentru șoferii din România, dar și pentru țări că Ungaria, Slovenia, Bulgăria şi Moldova.

La prima vedere, platformele par oficiale. Deși arată aproape la fel au adrese diferite și nu sunt autorizate de Compania Națională de Drumuri.

Alin Șerbănescu, Purtător De Cuvânt CNAIR: ”Sunt anumite persoane, entități, nu știm cum să le spunem care cumpără pachete de roviniete de pe site-urile CNAIR sau platformele oficiale acreditate. MUSCA. După care le vând la supra-preț. Rovinietele în sine sunt valabile, dar prețul cu care vând aceste platforme sunt mai mari. Apar foarte multe adrese din Malaezia, Pakistan, India sau din alte țări de genul acesta - care deşi sunt închise insistă să apară sub altă denumire - este o activitate neîntreruptă”.

Autoritățile spun că platformele aparțin unei companii din Țările de Jos, iar pe lângă prețul rovinietei, percep și o "taxă de înregistrare", care poate ajunge la 30% din valoarea taxei de drum. Astfel, șoferii ajung să plătească în jur de 65 de euro pentru un autoturism, pentru un an, în loc de 50 de euro, adică 253 de lei - prețul oficial, stabilit prin lege.

Site-urile acreditate vând rovinieta la acest tarif și nu pun costuri suplimentare.

Alin Șerbănescu: ”Eşti păcălit la un autoturism, suma nu e aşa mare, dar dacă este păcălit un camion sau autocar - unde rovinieta costă mult, atunci paguba este substanțială”.

Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România au la dispoziție trei metode prin care pot cumpăra rovinieta: online, prin SMS sau din punctele autorizate de distribuție.Varianta online poate fi accesată pe portalul oficial al Companiei de Drumuri, eRovinieta, unde datele mașinii și perioada de valabilitate sunt introduse direct în sistem. Rovinieta poate fi plătită și prin SMS, iar confirmarea este transmisă pe telefon. De asemenea, taxa de drum poate fi cumpărată și din benzinării sau alte puncte autorizate. Lista completă a distribuitorilor este disponibilă pe site-ul oficial CNAIR.

Sunt false și mesajele prin care sunteți informați că aveți o taxă de drum neplătită, așa că nu introduceți date personale sau bancare, vă sfătuiesc autoritățile. Șefii de la drumuri au sesizat Poliția.