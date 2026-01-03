Planul de pace pentru Ucraina, analizat la Kiev. Aliații europeni pregătesc summitul „Coaliției Voinței” din Franța

03-01-2026 | 21:03
Volodimir Zelenski

Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a analiza cea mai recentă versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia, înaintea unui summit, care va avea loc săptămâna viitoare în Franţa, al "Coaliţiei Voinţei".

Adrian Popovici

Consilieri de securitate din cincisprezece ţări, printre care Franţa, Germania şi Canada, precum şi reprezentanţi ai UE şi NATO, s-au reunit în capitala Ucrainei pentru această primă întâlnire a anului.

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanţă, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP. Această zi a diplomaţiei a fost umbrită de intervenţia militară surpriză a SUA în Venezuela.

"Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni", a precizat sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din noiembrie pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, conduse de preşedintele american Donald Trump, a cărui administraţie a negociat separat cu Rusia şi Ucraina.

Volodimir Zelenski: Acordul de pace este "gata în proporţie de 90%"

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este "gata în proporţie de 90%", avertizând în acelaşi timp că restul de 10% va determina "soarta păcii", viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând o problemă cheie.

"Ruşii sunt cei care insistă" asupra "ultimatumurilor inacceptabile", a declarat sâmbătă ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kîslîţia, într-o conferinţă de presă la care a participat AFP, în urma primei sesiuni a zilei.

La rândul său, Rusia a anunţat la sfârşitul lunii decembrie intenţia de a-şi "întări poziţia" după ce a acuzat Kievul de un atac cu drone împotriva unei reşedinţe a preşedintelui Vladimir Putin. Ucraina a negat acuzaţiile.

Trupele ruseşti ocupă aproximativ 19,4% din teritoriul Ucrainei, din care 0,94% a fost cucerit în cursul anului 2025, conform datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Ameninţărilor Critice (CTP), două think tank-uri americane specializate în studiul conflictelor.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de bombardamente ucrainene şi ruseşti.

Rusia a acuzat Kievul de un atac despre care a spus că a ucis 28 de civili în noaptea de Anul Nou în partea regiunii Herson din Ucraina controlată de armata rusă.

Vineri, un copil de trei ani şi o tânără au fost ucişi într-un atac aerian rusesc asupra centrului oraşului Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, potrivit autorităţilor locale, care au indicat că mai multe persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături.

Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea a peste 3.000 de copii şi a părinţilor acestora din aproximativ 40 de oraşe şi sate din regiunile Zaporijie (sud) şi Dnipropetrovsk (centrul-est) în aceeaşi zi, un semn al avansului trupelor ruseşti în aceste zone.

Două persoane au murit, de asemenea, în atacuri aeriene ruseşti în oraşul Herson, care rămâne sub controlul Kievului, potrivit guvernatorului regional ucrainean, Oleksandr Prokudin.

Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri în ultimele săptămâni că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina "prin mijloace militare" dacă negocierile eşuează şi a lăudat recentele câştiguri ale armatei sale pe linia frontului.

Între timp, omologul său ucrainean a început o remaniere majoră a echipelor sale, anunţând vineri numirea unui nou şef de cabinet şi a unui nou ministru al Apărării, apoi sâmbătă pe cea a unui nou ministru al Energiei, precum şi o remaniere majoră a autorităţilor regionale.

Sursa: Agerpres

