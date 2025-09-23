„Miss Pușcărie” într-o închisoare supraaglomerată din Bogota. Traficantele și-au etalat calitățile pe podium |GALERIE FOTO

23-09-2025
Deținutele din închisoarea El Buen Pastor din Bogotá, Columbia, au participat la concursul anual de frumusețe organizat în cinstea sărbătorii Fecioarei Maria a Milostivirii, patroana deținuților.

Mihai Niculescu

Săptămâna trecută a avut loc în închisoarea columbiană a șaptea ediție a concursului de frumusețe, iar 16 deținute au ajuns în finală. Evenimentul are ca scop promovarea conviețuirii și socializării între deținute. Alte femei închise au ajutat chiar la decorarea locului de desfășurare a concursului, arată publicația newsbreak.com.

În închisoarea Buen Pastor din Bogotá, scena a fost mică, luminile au fost improvizate, iar publicul era format din colegii deținuți. Dar, timp de câteva ore, în luna septembrie a fiecărui an, zidurile, sârma ghimpată și porțile încuiate nu se mai văd, fiind înlocuite de un spectacol neobișnuit.

Femeile din pușcărie ispășesc condamnări pentru droguri

Închisoarea pentru femei din Columbia— care găzduiește peste 2.200 de deținute, majoritatea condamnate pentru trafic de droguri sau în așteptarea procesului — găzduiește concursuri de frumusețe de aproape două decenii. Anul acesta, de sărbătoarea Fecioarei Milostivirii, patroana deținuților, tradiția a continuat cu cea de-a șaptea ediție anuală a concursului Miss Congeniality.

Șaisprezece femei au concurat pentru titlul de „Miss Pușcărie” fiind selectate și alte calități în afară de frumusețea fizică, precum compasiunea, solidaritatea și respectul. Organizatorii spun că evenimentul nu se referă la aspectul fizic, deși concurentele defilează de două ori pe podium, o dată în costume folclorice și o dată în rochii elegante. Dar, spre deosebire de concursurile de înfrumusețare din afara porților închisorii, jurizarea se bazează mai puțin pe frumusețe și mai mult pe caracter, mai puțin pe glamour și mai mult pe speranța mântuirii.

Nu și-au pierdut esența de femeie”

Maria Virginia Camacho, o angajată a biroului penitenciarelor care a ajutat la organizarea concursului, a spus simplu: „Chiar dacă se află în închisoare, ele nu și-au pierdut esența de femeie”. Pentru ea și pentru ceilalți care susțin evenimentul, concursul are scopul de a afirma că demnitatea poate exista chiar și în detenție, că identitatea nu este ștearsă de o condamnare sau de o sentință.

Pentru femeile care participă, este vorba și despre abilități care persistă mai mult decât aplauzele. Oficialii concursului spun că acesta este conceput pentru a promova leadershipul, a construi stima de sine și a încuraja deținutele să cultive relații bazate pe respect. Într-un loc în care supraviețuirea necesită adesea duritate, concursul face loc – oricât de puțin – vulnerabilității și grației.

Contextul este, desigur, dur. Închisoarea Buen Pastor (Bunul Păstor, n.r.) este supraaglomerată, ca majoritatea închisorilor din Columbia, iar majoritatea femeilor de acolo sunt legate de lungul și durerosul război împotriva drogurilor din țară. Aproximativ 50 dintre deținute sunt cetățene străine, deși niciuna dintre acestea din urmă nu a participat anul acesta. Concursul există în cadrul acestei realități, nu în afara ei. Este o amânare, nu o evadare.

Sursa: Newsbreak

Coreopsis, cunoscută popular ca Ochiul Fetei, este o floare de grădină apreciată pentru rezistența ei și pentru culorile vibrante. Cu aspect delicat, această plantă poate transforma orice colț de grădină într-un spectacol viu.

