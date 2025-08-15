O femeie care a fost oarbă timp de 10 ani poate vedea din nou după ce medicii i-au implantat un dinte în ochi, în SUA

15-08-2025 | 20:50
O femeie din Columbia Britanică, Canada, care fusese oarbă timp de un deceniu, și-a văzut pentru prima dată soțul și câinele în acest an, după ce un dinte i-a fost implantat în orbita ocular, scrie Daily Mail.

Mihaela Ivăncică

Gail Lane, în vârstă de 75 de ani, și-a pierdut vederea în urmă cu zece ani, în urma unei boli autoimune care i-a provocat cicatrizarea corneelor – componente esențiale pentru o vedere clară.

O procedură rară i-a schimbat complet viața

Însă, în luna februarie, viața i s-a schimbat radical, după ce a devenit una dintre cele trei persoane care au trecut printr-o procedură medicală rară și extrem de complexă, numită osteo-odonto-cheratoprotezare (OOKP), cunoscută și sub denumirea de „operația cu dintele în ochi”.

Intervenția a constat în implantarea unei cornee artificiale, montată pe un suport realizat dintr-un dinte propriu, introdus în orbita oculară.

În săptămânile care au urmat operației, Gail și-a recăpătat treptat vederea. La început a putut distinge doar diferențele dintre lumină și întuneric, iar mai târziu, pe măsură ce acuitatea vizuală i s-a îmbunătățit, a început să perceapă din nou mișcarea. Pe măsură ce vederea i se restabilea, a început să distingă tot mai clar silueta câinelui, dar și restul lumii din jur.

Pentru CBC News, Gail a declarat: „Pot vedea multe culori și pot vedea în exterior acum. Copacii, iarba, florile – este o senzație extraordinară să pot privi din nou unele dintre aceste lucruri.”

Procesul începe cu extracția unui dinte, care este tăiat longitudinal, apoi lustruit până devine o placă netedă. Ulterior, se forează un orificiu în dinte, în care se introduce o cornee artificială – un dispozitiv optic care este fixat cu ciment special.

Placa formată din dinte și dispozitivul optic – cunoscută sub acronimul OOKP – este apoi implantată temporar în obraz, pentru o perioadă de trei luni, timp în care se dezvoltă țesut conjunctiv și vase de sânge. Acest pas este esențial pentru ca dispozitivul să nu fie respins mai târziu, când este implantat definitiv în orbita oculară, în general deasupra unui ochi artificial.

Prima imagine a partenerului, după 10 ani

La șase luni după această intervenție care i-a schimbat radical viața, Gail a reușit să-și vadă pentru prima dată partenerul, pe care îl cunoscuse după ce își pierduse vederea.

Despre acest proces emoționant, Gail a spus: „Încep să recunosc trăsături faciale și la alte persoane, ceea ce este cu adevărat extraordinar.”

Deocamdată, nu își poate vedea încă fața în mod clar, însă speră că acest lucru va deveni posibil odată cu sosirea unei noi perechi de ochelari, care sunt în drum spre ea.

Această intervenție chirurgicală remarcabilă i-a redat posibilitatea de a face lucruri simple, pe care mulți dintre noi le considerăm firești – cum ar fi să își aleagă singură hainele. În trecut, pentru acest tip de sarcini, se baza pe aplicația Be My Eyes, care oferă sprijin vizual prin voluntari.

Este pentru prima dată când această intervenție a fost realizată în Canada, deși a mai fost aplicată în alte țări anterior.

Sursa: Daily Mail

Dată publicare: 15-08-2025 20:47

