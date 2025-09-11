Premierul Qatarului: Netanyahu „trebuie adus în fața justiției" după atacul din Doha

11-09-2025 | 09:09
doha

Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a declarat miercuri că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în fața justiției, atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha.

Mihai Niculescu

Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a avertizat autoritățile qatareze: „Le spun Qatarului și tuturor națiunilor care adăpostesc terorişti: trebuie fie să-i expulzați, fie să-i aduceți în fața justiției. Pentru că dacă nu o faceți, o vom face noi” a spus premierul israelian.

Atacul fără precedent de marți, la Doha, împotriva liderilor mișcării islamiste palestiniene Hamas i-a atras, de asemenea, o mustrare din partea președintelui american Donald Trump, un aliat apropiat al Israelului, care s-a declarat „foarte nemulțumit".

Hamas, care se află în război cu Israelul în Fâșia Gaza, a afirmat că înalții responsabili vizați au supraviețuit, dar că raidurile israeliene au făcut șase morți.

„A distrus orice speranță pentru ostatici"

„Trebuie adus în fața justiției", a afirmat premierul qatarez despre Netanyahu într-un interviu acordat canalului american CNN.

mama ostatic
Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”

„Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri (luni) a fost să distrugă orice speranță pentru ostatici", a adăugat prim-ministrul, a cărui țară joacă rolul de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor deținuți în teritoriul palestinian.

Qatarul „reevaluează totul" în ceea ce privește această mediere, a precizat Al-Thani.

Contextul conflictului

Ostaticii au fost răpiți în timpul unui atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian pe 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul, care a promis că va distruge mișcarea islamistă și o va alunga din teritoriul palestinian, unde a preluat puterea în 2007, i-a decimat conducerea de la începutul războiului.

Ca ripostă la atacul din 7 octombrie, armata israeliană a lansat o ofensivă devastatoare în Fâșia Gaza, făcând zeci de mii de morți și provocând o catastrofă umanitară.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 11-09-2025 09:03

GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”
Stiri externe
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”
Stiri externe
Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia gaza de aproape 23 de luni îl ameninţă pe premierul Benjamin Netanyahu să-l dea în judecat şi să-l acuze de ”crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP.

Israel a distrus un obiectiv important din Yemen. Netanyahu avertizează că atacurile împotriva Israelului vor fi pedepsite
Stiri externe
Israel a distrus un obiectiv important din Yemen. Netanyahu avertizează că atacurile împotriva Israelului vor fi pedepsite

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a afirmat duminica aceasta că ţara sa a distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen în timpul atacurilor din cursul zilei asupra capitalei Sanaa.

Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor. În paralel, armata pregătește ofensiva asupra Gazei
Stiri externe
Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor. În paralel, armata pregătește ofensiva asupra Gazei

Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor" ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistiţiu.

SUA sancționează magistrați ai Curții Penale Internaționale, după mandatele de arestare emise pentru Netanyahu și Putin
Stiri externe
SUA sancționează magistrați ai Curții Penale Internaționale, după mandatele de arestare emise pentru Netanyahu și Putin

Statele Unite au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni împotriva a doi judecători, unul francez și unul canadian, precum și a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI).

Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”
Stiri actuale
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”

ELCEN cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci
Stiri externe
Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci

Țările din nordul Europei se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani.

