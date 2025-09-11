Premierul Qatarului: Netanyahu „trebuie adus în fața justiției" după atacul din Doha

Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a declarat miercuri că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în fața justiției, atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha.

Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a avertizat autoritățile qatareze: „Le spun Qatarului și tuturor națiunilor care adăpostesc terorişti: trebuie fie să-i expulzați, fie să-i aduceți în fața justiției. Pentru că dacă nu o faceți, o vom face noi” a spus premierul israelian.

Atacul fără precedent de marți, la Doha, împotriva liderilor mișcării islamiste palestiniene Hamas i-a atras, de asemenea, o mustrare din partea președintelui american Donald Trump, un aliat apropiat al Israelului, care s-a declarat „foarte nemulțumit".

Hamas, care se află în război cu Israelul în Fâșia Gaza, a afirmat că înalții responsabili vizați au supraviețuit, dar că raidurile israeliene au făcut șase morți.

„A distrus orice speranță pentru ostatici"

„Trebuie adus în fața justiției", a afirmat premierul qatarez despre Netanyahu într-un interviu acordat canalului american CNN.

„Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri (luni) a fost să distrugă orice speranță pentru ostatici", a adăugat prim-ministrul, a cărui țară joacă rolul de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor deținuți în teritoriul palestinian.

Qatarul „reevaluează totul" în ceea ce privește această mediere, a precizat Al-Thani.

Contextul conflictului

Ostaticii au fost răpiți în timpul unui atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian pe 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul, care a promis că va distruge mișcarea islamistă și o va alunga din teritoriul palestinian, unde a preluat puterea în 2007, i-a decimat conducerea de la începutul războiului.

Ca ripostă la atacul din 7 octombrie, armata israeliană a lansat o ofensivă devastatoare în Fâșia Gaza, făcând zeci de mii de morți și provocând o catastrofă umanitară.

