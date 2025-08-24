Israel a distrus un obiectiv important din Yemen. Netanyahu avertizează că atacurile împotriva Israelului vor fi pedepsite

Stiri externe
24-08-2025 | 21:21
Benjamin Netanyahu
Getty

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a afirmat duminica aceasta că ţara sa a distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen în timpul atacurilor din cursul zilei asupra capitalei Sanaa.

autor
Sabrina Saghin

„IDF (Forţele de Apărare Israeliene) au distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen şi au atacat depozite de combustibil şi centrale electrice", a declarat el, citat într-un comunicat de presă comun cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

La rândul său, şeful guvernului israelian a afirmat că gruparea proiraniană „este pe cale să înveţe pe calea cea mai grea" despre consecinţele atacurilor sale asupra Israelului.

„Pe cine ne atacă, îl atacăm. Oricine plănuieşte să ne atace, îl atacăm. Cred că întreaga regiune învaţă cât de puternice sunt mâinile şi hotărârea Statului Israel", a declarat Netanyahu.

În afară de textul comunicatului, biroul prim-ministrului israelian a publicat imagini cu Netanyahu şi cu ministrul apărării împreună cu şeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, la sediul Ministerului Apărării din Tel Aviv, în timp ce monitorizau atacurile aeriene împotriva Yemenului.

Citește și
houthi
Houthi din Yemen ameninţă să atace nave americane în Marea Roşie dacă SUA lovesc Iranul

În mesajul său, Netanyahu a dat asigurări că toate avioanele israeliene care au atacat Yemenul au revenit în Israel.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 35 au fost rănite duminică, în atacurile armatei israeliene asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de rebelii houthi din 2014. 

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, yemen,

Dată publicare: 24-08-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Israel a lovit Yemen după atacurile houthi. Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite
Stiri externe
Israel a lovit Yemen după atacurile houthi. Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite

Israelul a lansat duminică un atac asupra capitalei Yemenului, Sanaa, ca ripostă la rachetele lansate de militanţii houthi către Israel. Potrivit presei locale, atacul a provocat moartea a cel puţin două persoane şi rănirea altor cinci.

Houthi din Yemen ameninţă să atace nave americane în Marea Roşie dacă SUA lovesc Iranul
Stiri externe
Houthi din Yemen ameninţă să atace nave americane în Marea Roşie dacă SUA lovesc Iranul

Insurgenţii houthi din Yemen au ameninţat sâmbătă că vor ataca nave americane în Marea Roşie, în pofida unui acord de încetare a focului, dacă Washingtonul va interveni în războiul dus de Israel împotriva aliatului lor iranian, informează AFP.

Trump spune că houthii din Yemen „au capitulat”. ”Pur și simplu nu vor să mai lupte”
Stiri externe
Trump spune că houthii din Yemen „au capitulat”. ”Pur și simplu nu vor să mai lupte”

Președintele american Donald Trump a declarat că houthii din Yemen nu mai vor să lupte, așa că Statele Unite opresc atacurile asupra pozițiilor houthilor.

Recomandări
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Stiri Sociale
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid
Stiri Diverse
Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid

Turcia, o destinație preferată de români pentru vacanțele în regim all-inclusive, ar putea renunța la aceste pachete și la mesele nelimitate. Vor fi înlocuite cu meniuri à la carte pentru a fi redusă risipa alimentară uriașă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12