Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”

31-08-2025 | 12:28
mama ostatic

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia gaza de aproape 23 de luni îl ameninţă pe premierul Benjamin Netanyahu să-l dea în judecat şi să-l acuze de ”crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Netanyahule, dacă Matan se întoarce într-un sicriu (...), mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”, l-a ameninţat sâmbătă Einav Zangauker, o reprrzentantă de prim-plan a Forumului Familiilor Ostaticilor, la Tel Aviv, înaintea unei manifestaţii la care mii de manifestanţi au cerut din nou eliberarea ostaticilor şi încetarea Războiului din Fâşia Gaza.

Matan Zangauker a fost răpit la 7 octombrie 2023, împreună cu alte peste 200 de persoane, într-un atac fără precedent al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului, care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza.

”Dacă Netanyahu alege să ocupe Fâşia Gaza în loc să accepte acordul (în vederea unui armistiţiu) propus în prezent, asta înseamnă executarea ostaticilor noştri şi militarilor noştri”, a acuzat, într-o conferinţă de presă, în faţa sediului Ministerului Apărării, Einav Zangauker.

În apropiere de sediul ministerului, mii de manifestanţi au cerut eliberarea ostaticilor şi oprirea Războiului din Fâşia Gaza.

Hamasul a anunţat recent că a acceptat o propunere a mediatorilor în vederea unui armistiţiu de 60 de zile şi elibearea ostaticilor în două etape.

Însă Israelul nu a răspuns în mod oficial, iar Guvernul a dat ordin armatei să se pregătească de o ofensivă majoră împotriva oraşului Gaza, cu scopul afişat de a aneantiza Hamasul şi de a elibera ostaticii.

Atacul de la 7 Octombrie a anternat moartea a 1,219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpute atunci, 47 sunt ţinute în continuare ostatice în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că sunt în viaţă 20.

Represaliile militare israeliene s-au soldat cu cel puţin 63.371 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţi Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Sursa: News.ro

