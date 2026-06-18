„Lupta nu s-a încheiat şi alte provocări aşteaptă. Acestea necesită discernământ, o apărare fermă a intereselor de securitate ale Israelului şi, în acelaşi timp, menţinerea relaţiei noastre vitale cu prietenii noştri americani – un parteneriat pe care îl preţuim profund”, a declarat premierul Netanyahu, conform unui comunicat emis de biroul său.

De asemenea, el a reafirmat, aşa cum făcuse şi armata sa anterior, că forţele israeliene vor rămâne în sudul Libanului şi vor menţine acolo o „zonă de securitate” pentru a restabili „securitatea şi prosperitatea comunităţilor din nordul Israelului” şi aceasta „atât timp cât nevoile de securitate o cer”.

Nu a comentat însă direct acordul americano-iranian, pe care unii membri ai coaliţiei sale îl respinseseră chiar înainte de semnarea acestuia şi de publicarea conţinutului său miercuri.

Netanyahu insistă că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului

Vicepreşedintele american JD Vance a dat joi o replică dură remarcilor critice la adresa preşedintelui Donald Trump din cadrul guvernului israelian, îndemnându-i pe israelieni să „deschidă ochii” şi amintindu-le de dependenţa ţării de sprijinul militar venit din partea Washingtonului.

„În ultimele trei luni, două treimi din armele defensive care au protejat ţara dumneavoastră au fost fabricate de americani şi plătite de contribuabilii americani”, a declarat el într-o conferinţă de presă la Washington.

Acordul, care include în special „o încetare imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a fost aspru criticat în Israel, analiştii susţinând că acordă Iranului concesii fără a aborda preocupările de securitate ale statului evreu.

JD Vance aminteşte Israelului de sprijinul militar american

Cu câteva ore înainte de anunţarea acordului, preşedintele Donald Trump îl criticase aspru pe premierul Netanyahu pentru că a condus atacuri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, atacuri care ameninţau să ducă la eşuarea negocierilor.

„Este un tip foarte dificil”, a spus Trump despre Netanyahu.

„Ar trebui să ne fie foarte recunoscător pentru că facem asta. Pentru că, dacă Iranul ar avea o armă nucleară, Israelul nu ar rezista două ore”, a mai declarat preşedintele american.

Preşedintele SUA a lăudat însă miercuri „parteneriatul extraordinar” pe care îl are cu Benjamin Netanyahu, cu puţin timp înainte de semnarea acordului cu Iranul, descriind dezacordul lor referitor la Liban drept o „dispută minoră”.