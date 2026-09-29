"Dacă scorul a fost 4-2 pentru ei, înseamnă că asta a fost diferenţa astăzi. Obiectivul acum ar fi să încercăm să evoluăm mai bine în meciurile care vor veni. Mai sunt două meciuri şi trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea pentru aceste înfrângeri şi să reuşim să scoatem rezultate bune din următoarele patru meciuri din Liga Naţiunilor. Probabil că avem nevoie şi de mai multă inimă şi de mai mult spirit când îmbrăcăm acest tricou. Sunt mai multe lucruri care ne-au lipsit dacă am pierdut aceste două meciuri", a declarat Stanciu.

El a respins ideea că România ar fi sacrificat meciurile din Liga Naţiunilor şi a afirmat că fiecare jucător trebuie să reflecteze asupra greşelilor comise: "Nu ştiu dacă s-a dorit să sacrificăm meciurile din Liga Naţiunilor. Am pierdut aceste două meciuri pentru că nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor. Trebuie să stăm să reflectăm fiecare dintre noi la ceea ce am greşit şi să nu mai repetăm greşelile la următoarele meciuri. Eu sunt dezamăgit, supărat, la fel ca toţi colegii mei. Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea pentru aceste rezultate şi să continuăm să ne antrenăm şi să reuşim să facem mult mai mult la meciurile care urmează."

În privinţa schimbărilor din echipă, Stanciu a precizat că deciziile îi aparţin antrenorului, iar toţi jucătorii convocaţi trebuie să fie pregătiţi să demonstreze că merită să joace.

"Deciziile de schimbare a echipei sunt ale antrenorului şi toţi jucătorii care vin la echipa naţională ar trebui să fie pregătiţi să jucăm cât mai bine atunci când se va apela la noi. Toţi ne antrenăm la fel până înaintea meciului, trebuie să fim competitivi, să-i arătăm antrenorului că merităm să fim în lot şi să jucăm", a mai spus Stanciu.

Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formaţia Bosniei-Herţegovina, cu scorul de 4-2 (3-1), luni seara, pe Arena Naţională, fără spectatori, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Daniel Bîrligea (28) şi Alexandru Cicâldău (62) au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Armin Gigovic (12), Tarik Muharemovic (19), Haris Tabakovic (40) şi Ermin Mahmic (55).

Selecţionata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1, la Solna, va mai juca două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).