Numărul cererilor pentru abonamente a crescut în contextul în care a fost eliminată gratuitatea pentru maşinile hibrid.

"S-au dublat cererile pentru abonamente de parcare! În luna mai, de când a fost eliminată gratuitatea pentru maşinile hibrid, am avut 139.738 de cereri de abonamente, din care: 127.287 abonamente de zi; 6.150 abonamente de zonă unică; 6.301 abonamente de riveran. Asta înseamnă încasări de peste 16,2 milioane de lei în luna mai", a anunţat PMB, joi, pe Facebook.

Prin comparaţie, în luna februarie a acestui an au fost în jur de 70.000 de cereri de abonamente şi încasări de 8 milioane de lei.

Mai multe locuri de parcare administrate în București

Numărul locurilor de parcare administrate de Compania Municipală Parking a ajuns la 48.409, faţă de 43.230 la începutul anului.

"În perioada următoare, vor mai fi amenajate şi date în folosinţă încă aproximativ 5.000 de locuri de parcare, în funcţie de finalizarea lucrărilor şi proiectelor aflate în desfăşurare", menţionează sursa citată.

Tarifele pentru locurile de parcare marcate cu albastru sunt: 5 lei/oră, 30 lei/zi, 500 lei/lună.

Achitarea tarifului permite parcarea pe orice loc albastru disponibil din Bucureşti.

Pentru riverani, preţurile sunt de 50 de lei/lună sau 500 de lei/an, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate (maşină înmatriculată în Bucureşti, adresă de domiciliu / reşedinţă în Bucureşti şi parcaj public cu plată la adresa de reşedinţă sau în proximitatea acesteia).

Parcarea se plăteşte în intervalul orar 08:00 - 20:00, prin SMS la 7576, prin aplicaţiile mobile Parking Bucureşti, AmParcat, Qport, cu cardul la parcometre sau cash, la automatele SelfPay din magazinele din proximitate.