Fostul lider liberal leagă dosarul DNA în care este vizat Ciprian Ciucu, informațiile privind o posibilă anchetă care îl privește pe Dominic Fritz și decizia Tribunalului Ilfov de suspendare a unor hotărâri ale PNL, afirmând că toate aceste evenimente fac parte dintr-o încercare de intimidare a susținătorilor premierului desemnat Adrian Veștea.

Mesajul integral al lui Ludovic Orban:

Zi neagră pentru democrația din România.

Cu două zile înainte de congresul PNL, Ciprian Ciucu, primar general al capitalei și primvicepreședinte PNL, este chemat la audieri la DNA și este pus sub control judiciar. DNA dă un comunicat oficial din care nu se poate înțelege nimic clar. Procurorul de caz, cu totul și cu totul întâmplător, a ajuns în funcție printr-un examen organizat în timpul mandatului de ministru al justiției al ghiciți cui?. A nimănui alta decât șefa reală a puciștilor din PNL, Alina Gorghiu.

A3 difuzează informația că Dominic Fritz, președintele USR, este vizat de o nouă anchetă a ANI ( asta ca să se știe că dacă instanța nu validează astăzi referatul ANI, i se va găsi altceva lui Dominic Fritz pentru a fi sancționat).

La Tribunalul Ilfov ( moșia baronului Thuma ) se emite instantaneu, la acțiunea declanșată de cei 16 parlamentari trădători, o ordonanță președințială prin care se suspendă o hotărâre luată democratic într-un for statutar al Partidului Național Liberal ( o decizie aberantă care are rolul de a da mesajul către alți parlamentari PNL că pot să încalce liniștiți decizia PNL de a nu vota învestirea guvernului Veștea pentru că nu vor fi dați afară din partid).

Și, colac peste pupăză, președintele Nicușor Dan, întrebat fiind despre negocierile cu AUR pentru obținerea de voturi la învestirea guvernului Veștea, răspunde că este treaba premierului desemnat să își asigure voturile necesare pentru învestirea de către Parlament ( adică acceptă, implicit, ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR ).

Vreți să ne intimidați ? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare. Nu faceți altceva decât să ne ajutați să distingem și mai clar tentaculele caracatiței din partide, justiție, servicii. Și ne veți ajuta să știm și mai limpede împotriva cui trebuie să luptăm pentru a garanta democrația în România, pentru a permite exxercitarea neîngrădită a drepturilor și libertăților cetățenilor români.