Vântul are intensificări în sudul și în sud-estul țării, iar maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și ajung la 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan avem vreme schimbătoare, cu înnorări, scurte perioade cu soare și câteva ploi de scurtă durată. Vântul are intensificări și ajunge la viteze de 55 de km/h, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de luni.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se adună norii și s-ar putea să picure trecător, mai ales în Muntenia și pe la munte. Vântul rămâne insistent, iar cele mai mari viteze, de 75 de km/h, le atinge în Carpații de Curbură. Se mai încălzește puțin, iar marți maximele ajung la 23 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează din când în când, însă doar în zona montană e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele ajung la 22 de grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera însorită, iar după prânz se vor înregistra în jur de 23 de grade. Doar pe la munte s-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată.

În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă: norii apar sporadic, vântul adie plăcut, iar temperaturile se mențin la valori similare cu cele de luni. În Banat se vor înregistra 26 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt condiții de brumă. Apoi vedem puțin soarele printre nori, însă ploile, slabe, ce-i drept, apar doar pe la munte. Maximele ajung la 22 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia găsim atmosferă schimbătoare, însă pe-aici nu prea sunt semne de ploaie. Nici vântul nu pune probleme, iar în vestul provinciei se vor înregistra chiar și 26 de grade.

În sudul țării norii se înmulțesc și apar și ceva ploi de scurtă durată, pe suprafețe restrânse. Vântul este destul de insistent în unele zone, iar temperaturile mai scad puțin față de ziua trecută. Pe la Pitești vor fi în jur de 23 de grade.

În București vedem soarele printre nori și e posibil să picure trecător. Vântul mai are unele intensificări pe parcursul zilei și se face puțin mai răcoare decât luni. Maxima atinge 22 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 11 grade.

La munte se mai încălzește puțin. În masivele vestice avem vreme bună, dar în rest se adună norii și s-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată. Vântul bate mai tare în Carpații de Curbură, pe unde vor fi rafale de 75 de km/h.