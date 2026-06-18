Iar șeful Pentagonului spune că armata americană este gata să reimpună blocada navală asupra porturilor Iranului, dacă Teheranul nu se conformează. Ca parte a memorandumului în 14 puncte, vor avea loc discuții suplimentare pentru a se ajunge la un acord final în următoarele 60 de zile, perioadă în care Strâmtoarea Ormuz se redeschide.

Summitul G7 s-a încheiat cu un dineu oferit de Emmanuel Macron la Palatul Versailles, în cursul căruia Donald Trump a semnat acordul preliminar denumit memorandum de înțelegere cu Iranul.

Separat, președintele iranian Masoud Pezeshkian a semnat, la rândul lui, documentul pe care l-a prezentat drept un „mesaj al puternicului Iran”.

Memorandumul prevede negocieri și redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Ca parte a memorandumului în 14 puncte, vor avea loc negocieri suplimentare pentru a se ajunge la un acord final în următoarele 60 de zile, perioadă în care Strâmtoarea Ormuz se redeschide.

Este prevăzut și un plan de 300 de miliarde de dolari pentru „reconstrucția” Iranului și eliminarea de către SUA a „tuturor tipurilor de sancțiuni” împotriva Iranului.

Însă rămân semne de întrebare în privința chestiunii programului nuclear al Iranului, principalul motiv invocat de Statele Unite pentru începerea războiului.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă nu respectă acordul, probabil ne vom întoarce să-i bombardăm până când îl respectă. Le-am spus clar: uite, dacă nu respectați acordul, nu vreau să fac asta, dar o să vă bombardăm zdravăn. Și nu cred că vor devia de la acord”.

Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA: „Dar dacă Iranul nu se conformează, atunci suntem mai mult decât capabili să reimpunem blocada de fier (blocada navală). Deocamdată, textul memorandumului obligă Iranul doar să își dilueze stocul de uraniu puternic îmbogățit sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică”.

Pe de altă parte, Trump insistă că Statele Unite nu vor oferi niciun fel de fonduri Iranului. Aceasta este o chestiune importantă pentru președinte, care a criticat plata a 1,7 miliarde de dolari făcută către Iran de administrația Obama.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu investim niciun ban. Asta a fost o știre falsă. Este nevoie de investiții, pentru că am provocat daune în valoare de 1.500 de miliarde, poate chiar două mii de miliarde de dolari, așa că cineva va trebui să îi ajute. S-ar putea ca vecinii lor să îi ajute puțin, nu știu”.

Critici la Washington după semnarea memorandumului

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: „Este scurt și vag, dar memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran arată un lucru esențial, și anume că Iranului îi este mai puțin frică de președintele Trump decât și-ar dori el. În primul rând, acesta nu este un document punitiv pentru Iran”.

La Washington, criticile au apărut rapid, inclusiv în interiorul partidului lui Trump.

Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul SUA: „Trump a negociat foarte prost. Suntem într-o situație mai rea decât eram atunci când a început războiul. Strâmtoarea Ormuz se află acum sub o influență iraniană mai mare decât atunci. Conducerea Iranului este acum mai militantă decât era înainte. Nu există nimic concret, nicio garanție în privința programului nuclear. Acest lucru va fi considerat unul dintre cele mai mari dezastre americane. Trump a început acest război. Nu a știut cum să îl încheie și, în prea multe privințe, pare că pur și simplu a capitulat în fața iranienilor.”

Trump i-a numit pe cei care îi critică acordul cu Iranul „proști”, „invidioși, oameni răi sau stupizi”.