Omul s-a trezit cu 620 de mii de dolari în plus pe card, pe lângă salariu. Surpriza a fost și mai mare pentru companie, când angajatul a refuzat să dea banii înapoi.

Oficialii companiei de transport public spun că angajatul, care lucra ca agent de curățenie într-o stație, a primit din greșeală, în aprilie, suma uriașă drept ore suplimentare. Eroarea contabilă a fost descoperită abia în iulie, iar banii nu au fost returnați.

Compania a deschis un proces civil pentru recuperarea sumei. Potrivit unui avocat specializat în dreptul muncii, angajatul ar putea fi acuzat și de furt. Atât el, cât și persoana care a făcut greșeala de plată, au părăsit, între timp, compania.