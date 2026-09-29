Foştii internaţionali cred că Gheorghe Hagi nu a reuşit experimentul făcut prin schimbările din lot.

"Nu am reuşit să blocăm Bosnia, nu ştiam dacă jucăm contra Barcelonei sau Bosniei. Este complicat să joci mereu pe atac poziţional. Am avut o problemă mare la nivelul fundaşilor centrali, arată că nu au mai jucat împreună. Sper să fie un eşec punctual şi la meciul cu Polonia să arătăm altceva", a declarat Popescu la Antena 1.

Adrian Mutu crede că naţionala Bosniei ar fi putut câştiga cu 7-2.

"Cred că meciul ăsta putea fi uşor 7-2 pentru Bosnia, putea fi 3-0 în primele 20 de minute. Întrebarea mea este: ce am câştigat de la acest meci? De ce experimentăm aşa mult. A fost o Românie improvizată, ca şi cum joacă un amical cu Feroe. A fost un experiment nereuşit. Nu ştiu ce strategie a avut Gică sau ce vrea să facă din acest Nations League, dar aici este echipă naţională, nu echipă de club şi nu va reuşi să omogenizeze lotul aşa de repede. Din păcate, în seara asta am arătat rău. Bosnia a fost o echipă net superioară", a afirmat Mutu, tot la Antena 1.