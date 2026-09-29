"Eram încrezător că vom face un meci bun, dar, din păcate, Bosnia ne-a arătat o lecţie în seara asta. A arătat ca o echipă care a fost la Mondiale, care are curaj, are încredere mare în jocul ei. Noi, eu şi echipa, nu am trecut examenul. Din păcate, este dureros, dar ăsta este fotbalul, atât am putut să facem. Eu sunt principalul vinovat, pentru că eu am pregătit aceste două meciuri", a declarat selecţionerul.

Hagi a explicat alegerea jucătorilor

Hagi a explicat decizia de a folosi două formule diferite de echipă în cele două partide de până acum din Liga Naţiunilor.

"Mi-am dorit două echipe diferite pentru a putea face faţă fotbalului european. Se pare că am greşit şi îmi asum asta. Eu sunt principalul vinovat. Nu-mi reproşez nimic, spun doar adevărul, eu am greşit, eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile aşa şi mi le asum. Am făcut acest lucru şi în vară şi am crezut că merge, dar se pare că nu. Trebuie să îmi fac mea culpa. Am făcut două echipe competitive în vară şi totul a mers foarte bine şi în Georgia, şi cu Ţara Galilor, lucrurile au mers bine. Eu aşa am crezut că este bine să fac două formaţii care să aibă prospeţime, să aibă luciditate", a explicat el.

Selecţionerul a vorbit şi despre atmosfera din jurul echipei naţionale şi despre necesitatea ca jucătorii să îşi recapete încrederea: "Există atât de mult negativism în tot ceea ce aud jucătorii şi asta nu este bine. Eu cred că înainte jucătorii aveau mai multă încredere. Ca să ajungi să ai o mentalitate de învingător trebuie să munceşti mult, să existe o conectare la tot ceea ce înseamnă echipa naţională."

În ceea ce priveşte următorii paşi ai naţionalei, Hagi a afirmat că direcţia trebuie schimbată şi că echipa are foarte mult de muncă după ceea ce a arătat în partida cu Bosnia-Herţegovina.

"Împart vina cu ei, pentru că şi ei au fost acolo pe teren. Acum trebuie să dormim o noapte şi mâine vom avea o discuţie să vedem unde mergem, dar 100% trebuie schimbată direcţia, 100% trebuie făcut ceva. După ce am văzut eu în seara asta, avem de lucrat foarte mult. Dacă nu facem acest lucru şi ne mulţumim cu puţin, puţin o să vină. Vom trata lucrurile foarte serios şi vom vedea în ce direcţie trebuie mers. Nu am trecut examenul pentru că planificarea a fost proastă. Trebuie să construim o echipă puternică. Nu mai putem să vorbim despre ce a fost în trecut. Trebuie să construim o echipă care să facă România fericită. Numai aşa poţi potoli suporterii, doar dacă ai rezultate", a mai spus Hagi.

Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formaţia Bosniei-Herţegovina, cu scorul de 4-2 (3-1), luni seara, pe Arena Naţională, fără spectatori, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Daniel Bîrligea (28) şi Alexandru Cicâldău (62) au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Armin Gigovic (12), Tarik Muharemovic (19), Haris Tabakovic (40) şi Ermin Mahmic (55).

Selecţionata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1, la Solna, va mai juca două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).