Povestea Anei Montes, spioana eliberată după 20 de ani. Cum şi-a folosit memoria incredibilă pentru a trăda SUA pentru Cuba

Pare timidă, iar acum, la aproape 66 de ani, părul ei şaten este brăzdat de fire albe. Puţine lucruri sugerează că Montes a fost ani de zile agent secret cubanez infiltrat adânc în guvernul Statelor Unite sau că a fost cândva considerată de America drept unul dintre cei mai periculoşi agenţi de informaţii. Dar tocmai acest lucru, spun experţii, a făcut-o să fie spionul perfect, relatează BBC, conform news.ro.

Ana Montes a fost arestată pe 21 septembrie 2001 de către Biroul Federal de Investigaţii (FBI) la baza aeriană Bolling, la sud de capitala Washington. Ea a recunoscut că a spionat pentru Cuba timp de aproape un deceniu, din 1992 până în 2001, deşi FBI suspectează că ea începuse să spioneze încă din 1985. În cele din urmă, a fost găsită vinovată de conspiraţie pentru spionaj împotriva Statelor Unite şi condamnată la 25 de ani de închisoare.

Până să fie arestată, oficialii serviciilor de informaţii americane căutaseră o cârtiţă cubaneză în interiorul guvernului timp de aproape un deceniu, dar descoperirea celui care le transmitea informaţii clasificate cubanezilor s-a dovedit a fi o sarcină extrem de dificilă.

"A fost cu adevărat un ac în carul cu fân", a declarat Pete Lapp, agent FBI ieşit la pensie care, împreună cu partenerul său, Steve McCoy, a făcut parte din echipa care a avut un rol esenţial în dovedirea faptului că Montes era spion cubanez.

Lapp şi echipa sa au fost însărcinaţi să depisteze cârtiţa.

