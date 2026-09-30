Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile lui Nicușor Dan după ce guvernul Mureșan a fost respins în Parlament. Gazetarul a criticat faptul că președintele a exclus alegerile anticipate.

Gazetarul a comentat pe Facebook declarațiile recente ale lui Nicușor Dan în care acesta a exclus posibilitatea ca ieșirea din criza politică ar putea veni ca urmare a alegerilor anticipate. Președintele a declarat chiar cu o zi înainte de votul din parlament că „anticipatele nu sunt o soluție. Dimpotrivă. Ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare”.

„Că alegerile „sunt rele”, n-a spus nici măcar Ceaușescu. Le-a eviscerat, dar nu le-a interzis. Până și în Rusia lui Putin au loc alegeri, așa mutilate cum sunt. Trump a propus americanilor o șpagă de 5.000 $ per căciulă, ca să voteze ce vrea el, dar nu a îndrăznit să suprime alegerile din noiembrie”, a scris gazetarul.

El consideră că atitudinea președintelui Dan „răspunde astfel dorinței nemărturisite a membrilor menajeriei politice de a nu mai fi târnosiți prin alegeri. Să nu mai fie nevoiți să facă băi murdare de mulțime, să se pupe cu amărăștenii”.

CTP contestă argumentul președintelui legat de efectele pe care le-ar putea anticipatele și se întreabă dacă dizolvarea Parlamentului și organizarea unui nou scrutin ar putea avea rezultate mai rele decât un executiv condus de Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Gazetarul vorbește și despre scenariul în care PSD și AUR ar putea ajungă la guvernare pentru a-și demonstra incompetența și consideră că ar fi o greșeală. În opinia lui, cele două partide nu ar urmări să rezolve probleme precum prețurile, șomajul sau sistemul de sănătate, ci ar încerca să își consolideze controlul asupra instituțiilor statului.

În privința lui Călin Georgescu, CTP spune că, dacă acesta ar rămâne mult timp în închisoare sau ar muri, AUR și George Simion l-ar putea transforma într-un simbol și martir al propriei mișcări.

Revenind la Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu subliniază că președintele va continua aceeași strategie pe care a avut-o până acum: să insiste asupra păcii, negocierii și evitării conflictului politic: Ce-a făcut și până acum, sub deviza: „Pace, pace, pace între dobitoace!”, insinuând că el este oierul, nu un berbec oarecare”.

Alegerile anticipate, posibile pentru prima dată de la Revoluție

Pentru prima oară după Revoluție, s-au îndeplinit condițiile constituționale pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. Dar legea nu îl oblige pe Nicușor Dan să ia o astfel de decizie, doar îi lasă opțiunea de a face asta.

Constituția stabilește la articolul 89, primul alineat, că președintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

După ce Siegfried Mureșan nu a obținut sprijinul Parlamentului, România ajunge în situația în care sunt stabilite condițiile minimale pentru dizolvarea legislativului și organizarea alegerilor anticipate: două propuneri respinse în decursul a cel puțin 60 de zile. Cu toate acestea, așa cum arată Constituția, președintele NU este obligat să ia această decizie, ci doar are opțiunea de a face asta.

După ce Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare, Nicușor Dan a anunțat că va face noi consultări cu partidele și va desemna un al patrulea premier cu sarcina de a strânge voturile necesare din Parlament.