Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi atribuie Rusiei responsabilitatea
Polonia se confruntă cu tot mai multe atacuri cibernetice din partea Rusiei, care și-a triplat resursele GRU împotriva Varșoviei, potrivit autorităților.
Dintre cele 170.000 de incidente cibernetice identificate în primele trei trimestre ale acestui an, o parte semnificativă a fost atribuită unor actori ruşi, în timp ce alte cazuri au avut o motivaţie financiară, implicând furturi sau alte forme de criminalitate cibernetică, a declarat Krzysztof Gawkowski.
La ora actuală, Polonia face obiectul a între 2.000 şi 4.000 de incidente cibernetice pe zi, a afirmat ministrul, indicând că dintre acestea 700 -1.000 sunt preluate de instituţia sa, "ceea ce înseamnă că reprezentau o ameninţare reală sau aveau potenţialul de a provoca probleme grave". Adversarii străini îşi extind acum câmpul de acţiune dincolo de sistemele de apă şi canalizare, către sectorul energetic, a spus el.
Responsabilul citat nu a oferit cifre exacte privind activitatea Rusiei şi nu a putut comenta metodele Rusiei în spaţiul cibernetic al Poloniei. Informaţiile sale despre implicarea tot mai mare a Rusiei proveneau de la serviciile secrete poloneze.
Rusia a negat în mod constant acuzaţiile privind astfel de activităţi. Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Oficialii de la Varşovia au declarat că Polonia, un susţinător ferm al Ucrainei, este principala ţintă a Rusiei dintre statele NATO şi au acuzat Kremlinul de eforturi repetate de subminare a securităţii naţionale.
"Activitatea Rusiei este cea mai severă, întrucât vizează infrastructura critică esenţială pentru menţinerea vieţii normale", a spus Gawkowski. Odată cu atacul cu drone ruse din 10 septembrie, a avut loc un atac cibernetic corelat asupra Poloniei, cel mai mare din 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina, a spus el.
Deşi guvernul a văzut încă de la primele ore în cursul nopţii că atacul cu drone provenea din Rusia, afirmaţii false că Ucraina ar fi trimis dronele pentru a începe un război au inundat spaţiul cibernetic polonez, a spus ministrul Gawkowski, adăugând că, în acest scop, au fost reactivaţi boţi care până atunci fuseseră inactivi timp de luni sau chiar ani.
10-10-2025 19:05