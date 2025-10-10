Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi atribuie Rusiei responsabilitatea

Stiri externe
10-10-2025 | 19:05
Dosarul Vulkan. O scurgere de informații arată cum Rusia organizează atacuri cibernetice în toată lumea
Shutterstock

Polonia se confruntă cu tot mai multe atacuri cibernetice din partea Rusiei, care și-a triplat resursele GRU împotriva Varșoviei, potrivit autorităților.

autor
Ioana Andreescu


Dintre cele 170.000 de incidente cibernetice identificate în primele trei trimestre ale acestui an, o parte semnificativă a fost atribuită unor actori ruşi, în timp ce alte cazuri au avut o motivaţie financiară, implicând furturi sau alte forme de criminalitate cibernetică, a declarat Krzysztof Gawkowski.

La ora actuală, Polonia face obiectul a între 2.000 şi 4.000 de incidente cibernetice pe zi, a afirmat ministrul, indicând că dintre acestea 700 -1.000 sunt preluate de instituţia sa, "ceea ce înseamnă că reprezentau o ameninţare reală sau aveau potenţialul de a provoca probleme grave". Adversarii străini îşi extind acum câmpul de acţiune dincolo de sistemele de apă şi canalizare, către sectorul energetic, a spus el.

Responsabilul citat nu a oferit cifre exacte privind activitatea Rusiei şi nu a putut comenta metodele Rusiei în spaţiul cibernetic al Poloniei. Informaţiile sale despre implicarea tot mai mare a Rusiei proveneau de la serviciile secrete poloneze.

Rusia a negat în mod constant acuzaţiile privind astfel de activităţi. Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Oficialii de la Varşovia au declarat că Polonia, un susţinător ferm al Ucrainei, este principala ţintă a Rusiei dintre statele NATO şi au acuzat Kremlinul de eforturi repetate de subminare a securităţii naţionale.

Citește și
ucraina poloia
Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii energetice

"Activitatea Rusiei este cea mai severă, întrucât vizează infrastructura critică esenţială pentru menţinerea vieţii normale", a spus Gawkowski. Odată cu atacul cu drone ruse din 10 septembrie, a avut loc un atac cibernetic corelat asupra Poloniei, cel mai mare din 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina, a spus el.

Deşi guvernul a văzut încă de la primele ore în cursul nopţii că atacul cu drone provenea din Rusia, afirmaţii false că Ucraina ar fi trimis dronele pentru a începe un război au inundat spaţiul cibernetic polonez, a spus ministrul Gawkowski, adăugând că, în acest scop, au fost reactivaţi boţi care până atunci fuseseră inactivi timp de luni sau chiar ani.

Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Polonia, atacuri cibernetice,

Dată publicare: 10-10-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Polonia refuză pactul european privind migrația și se alătură Ungariei în confruntarea cu Bruxelles-ul
Stiri externe
Polonia refuză pactul european privind migrația și se alătură Ungariei în confruntarea cu Bruxelles-ul

La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor, relatează Le Figaro.

Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii energetice
Stiri externe
Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii energetice

Polonia pune la dispoziţia Ucrainei generatoare, surse suplimentare de energie şi un terminal de GNL, a anunţat ministrul de externe Radoslaw Sikorski, pe fondul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice.

Polonia a înregistrat anul acesta un număr record de 170.000 de atacuri cibernetice, pe care le atribuie Rusiei
Stiri externe
Polonia a înregistrat anul acesta un număr record de 170.000 de atacuri cibernetice, pe care le atribuie Rusiei

Vicepremierul şi ministrul afacerilor digitale din Polonia a afirmat că ţara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, situaţie pe care a atribuit-o Rusiei, informează EFE.

Recomandări
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”
Stiri Economice
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Octombrie 2025

48:43

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28