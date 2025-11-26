Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică”

Polonia a anunțat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziția a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esențial pentru consolidarea apărării țării în Marea Baltică.

Decizia vine în contextul în care Varșovia își intensifică investițiile militare pentru a contracara ceea ce percepe drept o amenințare crescândă din partea Rusiei, după invazia Moscovei în Ucraina în 2022, transmite Reuters, preluat de news.ro.

„Cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere"

Acordul privind submarinele, parte a programului „Orka", marchează și ambiția Poloniei de a construi o alianță strategică în Marea Baltică în cadrul Uniunii Europene, pe fondul pierderii de relevanță a vechilor alianțe din Europa Centrală, divizate în privința Rusiei și a direcției UE.

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere – timp de livrare, capacitate operațională, în special pentru mediul din Marea Baltică", a declarat vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz.

Contract de 2,73 miliarde dolari, prima livrare în 2030

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 10 miliarde de zloți (2,73 miliarde de dolari). Suedia s-a angajat, de asemenea, să achiziționeze anumit armament din Polonia, în cadrul unui acord mai larg de cooperare, și să furnizeze un submarin temporar ("gap-filler") pentru pregătirea echipelor poloneze.

Saab, producător de avioane de luptă, sisteme de supraveghere, rachete și submarine, va furniza Poloniei modele A26. Kosiniak-Kamysz a precizat că își dorește finalizarea comercială a contractului până cel târziu în trimestrul al doilea din 2026, iar prima livrare este prevăzută pentru 2030.

Riscuri crescute în Marea Baltică

Regiunea baltică se află în alertă ridicată după o serie de incidente suspecte privind deteriorarea infrastructurii subacvatice din 2022 încoace, deși autoritățile nu au găsit dovezi suficiente pentru a confirma un sabotaj deliberat.

Submarinele suedeze sunt proiectate pentru a contracara amenințările de pe fundul mării și vor ajuta NATO să monitorizeze și să prevină potențiale atacuri. Guvernul de la Stockholm a subliniat că agresivitatea Rusiei sporește importanța cooperării de apărare în Marea Baltică.

„Sistem comun pentru operațiuni subacvatice”

„Acest acord creează un sistem comun pentru operațiuni subacvatice în Marea Baltică și consolidează interoperabilitatea dintre marinele suedeză și poloneză", a declarat ministrul apărării Pål Jonson.

Aparatele vor include și echipamente britanice, iar Polonia, Suedia și Marea Britanie vor forma împreună o forță semnificativă în regiunea baltică, se arată în declarație.

Acțiunile Saab au crescut cu 2,6%

Acțiunile Saab au crescut cu 2,6% după anunțul contractului.

În septembrie, compania semnase un memorandum de colaborare în domeniul apărării cu grupul polonez PGZ. Polonia primise și oferte din partea Germaniei, Italiei, Franței, Spaniei și Coreei de Sud, iar Marea Britanie susținuse candidatura Suediei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













