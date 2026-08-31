Polonia crede că promisiunea Rusiei de a nu ataca NATO e semn de mare pericol: ”Așa a spus și înainte de a invada Ucraina”

Stiri externe
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Polonia crede că promisiunea Rusiei de a nu ataca NATO reprezintă, de fapt, un semn de mare pericol. Ministrul polonez de Externe spune că ar fi avertismentul unui atac, amintind că Rusia a negat vehement și invadarea Ucrainei.

autor
Cristian Anton

Promisiunile Moscovei de a nu ataca țările NATO nu sunt un motiv de calm, scrie portalul de știri televiziunii cehe TV Nova, care îl citează pe ministrul polonez al Apărării, Radoslaw Sikorski.

Dimpotrivă, spune el, este un avertisment că ar putea urma un atac. De asemenea, oficialul polonez a prezentat scenariul așteptat al operațiunii rusești.

Ministrul Radosław Sikorski a avertizat că nu se poate avea încredere în promisiunile Moscovei. 

”Spionii lui Putin i-au spus, se pare, șefului CIA că nu vor provoca NATO. Putin l-a convins și pe predecesorul său din timpul administrației președintelui Biden în acest fel. El a susținut că nu va invada Ucraina”, a scris Sikorski pe rețeaua X, referindu-se la recenta vizită a șefului CIA în capitala Rusiei. ”Ar trebui să consolidăm pregătirile de apărare ”, a adăugat ministrul polonez.

Aceasta este departe de a fi prima dată când Sikorski a criticat activ Rusia. ”Vom sprijini victimele imperialismului rus atâta timp cât vă atacați vecinii”, i-a transmis Ministerului rus de Externe la începutul săptămânii trecute.

De asemenea, ministrul polonez a avertizat în repetate rânduri cu privire la posibilitatea ca Rusia să încerce să atace unul dintre vecinii săi occidentali. ”Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rus, la care Putin va «răspunde»” , a scris demnitarul în iunie. ”Mesajul nostru către Vladimir Putin este acesta: Știm ce plănuiți, nu o faceți”, a spus el atunci, potrivit site-ului Novy Čas.

Și alți politicieni din țările vecine cu Rusia sunt îngrijorați de atac. Radio Europa Liberă a relatat despre o scrisoare adresată de oficiali din Lituania, Letonia, Estonia, Polonia și Finlanda președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceștia scriu despre deteriorarea mediului de securitate și își exprimă îngrijorarea cu privire la agresiunea rusă.

Europa își întărește apărarea. Germania exersează tactici de luptă urbană, iar Polonia mobilizează 10.000 de militari

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Polonia, Rusia, razboi, atac,

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