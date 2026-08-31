Polonia crede că promisiunea Rusiei de a nu ataca NATO e semn de mare pericol: ”Așa a spus și înainte de a invada Ucraina”

Promisiunile Moscovei de a nu ataca țările NATO nu sunt un motiv de calm, scrie portalul de știri televiziunii cehe TV Nova, care îl citează pe ministrul polonez al Apărării, Radoslaw Sikorski.

Dimpotrivă, spune el, este un avertisment că ar putea urma un atac. De asemenea, oficialul polonez a prezentat scenariul așteptat al operațiunii rusești.

Ministrul Radosław Sikorski a avertizat că nu se poate avea încredere în promisiunile Moscovei.