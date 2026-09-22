”În cauza privind incidentele produse în timpul protestelor de săptămâna trecută, din faţa sediului Guvernului, au fost efectuate în cursul dimineţii de astăzi 29 de percheziţii domiciliare pe raza 16 judeţe. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere pentru persoanele cercetate în calitate de suspect”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, scrie News.ro.

Sursa citată a precizat că, până la ora transmiterii acestei ştiri, procurorii au dispus reţinerea a şapte persoane.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Percheziții în Capitală și 15 județe

Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti şi în 15 judeţe, în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Pieţei Victoriei din Capitală, în contextul protestului ciobanilor.

"Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive", a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.

Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului ciobanilor, desfăşurat la data de 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

"În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi", relatează anchetatorii.

De asemenea, unii dintre manifestanţi au lovit cu pumnii, picioarele şi cu bâte mai mulţi jandarmi, mai spun poliţiştii, care invocă şi agresiunile împotriva "a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu".

Totodată, în timpul manifestaţiei, mai mulţi protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri aparţinând Jandarmeriei.

"În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere", precizează sursa citată.