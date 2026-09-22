Premierul Mindaugas Sinkevičius a declarat pentru emisiunea Newsnight că lituanienii se simt „constant amenințați” de Rusia, inclusiv din cauza dronelor care pătrund în spațiul aerian al țării, potrivit BBC.

El a spus că, în cazul unui atac, Lituania „va riposta... ne vom implica în luptă”. În același timp, premierul a precizat că autoritățile au planuri pentru „o varietate de scenarii”, oferind ca exemplu evacuarea „fără probleme” a persoanelor în vârstă din orașe și evitarea blocajelor în trafic.

Lituania este membră NATO și are graniță terestră cu exclava rusă Kaliningrad.

Se estimează că NATO are câteva mii de militari staționați în statul baltic, inclusiv trupe americane și germane.

Mai mulți militari americani vor sosi în țară

Deși Statele Unite își reevaluează în prezent desfășurarea trupelor în Europa, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat marți că un nou contingent american urmează să fie trimis în țara sa.

„Ne gândim la o varietate de scenarii, însă nu toate sunt discutate în spațiul public”, a declarat Sinkevičius pentru BBC.

„Ne confruntăm cu amenințări concrete. Nu în fiecare zi, dar le resimțim, iar aceasta este o realitate pentru noi.”

Sinkevičius a mai spus că Marea Britanie are nevoie de „o schimbare de mentalitate” în ceea ce privește abordarea apărării, dar a subliniat că Lituania este „mai aproape de graniță și mai aproape de amenințare”.

Săptămâna trecută, piloții de vânătoare NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei.

Numeroase incidente în Lituania

Lituania s-a confruntat cu numeroase incidente în ultimul an, pe care autoritățile le descriu drept „atacuri hibride” și pe care le atribuie statului vecin Belarus, un aliat apropiat al Rusiei.

Luni seară, zborurile de pe principalul aeroport al Lituaniei, din capitala Vilnius, au fost perturbate din cauza a ceea ce operatorul aeroportului a numit un „atac hibrid desfășurat de Belarus”. Incidentul a implicat obiecte care păreau să aibă forma unor baloane.

Consilierul principal al președintelui, Deividas Matulionis, a declarat marți că nu este clar dacă obiectele erau baloane.

NATO a anunțat că, în decembrie anul trecut, avea peste 5.000 de militari în Lituania, însă în prezent spune că nu poate oferi o cifră exactă a trupelor staționate acolo.

Germania, un alt aliat NATO, s-a angajat să trimită permanent în Lituania o brigadă de 5.000 de militari pregătiți pentru luptă, ca răspuns la schimbarea situației de securitate din Europa. NATO a anunțat însă marți că această brigadă va atinge „capacitatea operațională deplină” până la sfârșitul anului 2027.

Armata germană nu a reușit să recruteze suficient personal pe bază de voluntariat și recurge acum la recrutarea obligatorie pentru ocuparea unora dintre posturi.

Majoritatea militarilor vor fi staționați la Rūdninkai, în apropierea Coridorului Suwałki – zona de frontieră dintre Lituania și Polonia, care leagă, de asemenea, Belarusul de exclava rusă Kaliningrad.

Originea dronei implicate în incidentul de săptămâna trecută în spațiul aerian al Lituaniei nu a fost confirmată. Ministrul Apărării, Robertas Kaunas, a declarat însă pentru Newshour că aceasta a venit din direcția Belarusului.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat: „Datorită acțiunilor rapide și profesioniste ale forțelor lituaniene și italiene, NATO și-a demonstrat din nou capacitatea de a-și proteja spațiul aerian. Suntem uniți, zi și noapte, pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu NATO.”

Moscova nu a comentat incidentul.

Incursiunile de drone, tot mai frecvente

Incursiunile dronelor militare au devenit tot mai frecvente în Europa de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În luna mai, locuitorii capitalei Lituaniei, Vilnius, au fost nevoiți, de asemenea, să se adăpostească după declanșarea unei alerte privind o dronă. Zborurile și traficul feroviar au fost suspendate pentru scurt timp. În acest an, avioanele NATO au decolat de mai multe ori pentru a doborî drone ucrainene rătăcite care au pătruns în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei, două state baltice membre NATO.

Ucraina a atribuit aceste incidente războiului electronic rusesc, tehnologie concepută pentru a modifica traiectoria dronelor ucrainene.

Lituania, Estonia și Letonia au aderat toate la NATO în 2004 și au devenit astfel parte a sistemului prevăzut de Articolul 5, potrivit căruia „un atac armat împotriva unui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor membrilor”.