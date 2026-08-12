Romanow a declarat, într-o scrisoare adresată unei instanţe din Varşovia, că locuieşte la Tiraspol, în Transnistria, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al parchetului din Varşovia pentru agenţia de ştiri PAP.

Regiunea separatistă Transnistria, aflată în sfera de influenţă a Rusiei, nu este recunoscută pe plan internaţional, notează dpa.

Romanowski s-ar fi oferit în scrisoarea semnată de mână să se prezinte în faţa unei instanţe sau a parchetului public din Polonia în termenul specificat, cu condiţia să rămână în libertate, precizează în raportul său PAP.

El este căutat de autorităţile poloneze pentru presupuse infracţiuni, între care corupţie, ceea ce a dus la emiterea unui mandat european de arestare pe numele său.

Politicianul, în vârstă de 50 de ani, a fost adjunct al ministrului justiţiei în perioada 2019-2023, în fostul guvern condus de partidul naţionalist Lege şi Justiţie (PiS).

În calitate de viceministru al justiţiei, el ar fi canalizat milioane dintr-un fond destinat victimelor criminalităţii către proiecte despre care ministrul justiţiei de atunci, Zbigniew Ziobro, promisese că vor aduce beneficii partidului. Romanowski neagă toate acuzaţiile.

Romanowski şi Ziobro, şi el căutat de autorităţile poloneze, au fugit iniţial în Ungaria, unde premierul de la acea vreme Viktor Orban le-a acordat azil.

După ce noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a anunţat că ţara sa nu îi va mai proteja pe cei doi bărbaţi, Ziobro a fugit în Statele Unite.