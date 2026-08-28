La o zi după ce deplasarea șefului serviciului american de informații, John Ratcliffe, a stârnit numeroase semne de întrebare, Mark Toth – cofondator al Intrep360, organizație care analizează securitatea națională și politica externă a Statelor Unite – a declarat miercuri pentru TVP World că directorii CIA nu merg, în mod normal, la Moscova pentru a negocia.

Toth a afirmat că șefii CIA „merg la Moscova atunci când au de transmis un mesaj urgent rușilor și aduc cu ei dovezi [...] că Statele Unite observă ceva ce consideră inacceptabil.”, relatează TVP World.

Posibile implicații pentru Ucraina și Orientul Mijlociu

Toth a sugerat că întâlnirea lui Ratcliffe la Moscova ar fi putut avea legătură cu Ucraina, cu posibile „provocări” împotriva NATO sau cu faptul că Rusia ar putea „ajuta Iranul” în conflictul aflat în desfășurare în Orientul Mijlociu.

El a remarcat că ultima dată când un director al CIA a vizitat Moscova a fost în noiembrie 2021, când William Burns, pe atunci șeful serviciului american de informații, a avertizat Kremlinul să nu invadeze Ucraina.

„În mod clar, au vrut să-i transmită un mesaj lui Putin. Dacă îl va înțelege sau nu, rămâne de văzut”, a spus Toth, adăugând că, în opinia sa, mesajul a fost „foarte serios”.

În urma vizitei neanunțate efectuate marți de Ratcliffe la Moscova, Kremlinul a confirmat că directorul CIA s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor ruse de informații, însă nu și cu Putin personal. Președintele rus a fost ulterior informat cu privire la discuțiile purtate.