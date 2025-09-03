Rusia lansează un atac aerian masiv asupra Ucrainei. Polonia ridică avioane de luptă după alertele de securitate

Stiri externe
03-09-2025 | 09:52
Drone
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopţii de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru lucrători feroviari şi determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă, au declarat miercuri autorităţile ucrainene şi poloneze.

Vlad Dobrea

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că au doborât 430 din cele 502 drone şi 21 din cele 24 de rachete lansate în timpul nopţii de Rusia. Trei rachete şi 69 de drone au lovit în 14 locuri, iar resturi din aceste dispozitive au căzut în 14 locuri, au adăugat forţele aeriene ucrainene.

Atacurile au avut loc în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin participa la o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, la care preşedintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace şi război.

Alertele de raid aerian au sunat timp de ore întregi în Ucraina, explozii fiind auzite în nouă dintre cele 24 de regiuni ale ţării, de la Kiev la Liov şi Volînia în vest, au declarat oficiali şi mass-media ucrainene.

Vecinul vestic al Ucrainei şi stat membru al NATO, Polonia, şi-a activat propriile aeronave şi pe cele aliate pentru a asigura siguranţa, a declarat comandamentul forţelor sale armate.

"Federaţia Rusă efectuează din nou atacuri asupra unor ţinte situate pe teritoriul Ucrainei", a declarat comandamentul operaţional într-o postare pe X.

Patru lucrători feroviari din regiunea centrală Kirovohrad a Ucrainei au fost internaţi în spital după atacul rus, a declarat compania feroviară de stat ucraineană pe aplicaţia de mesagerie Telegram, avertizând asupra întârzierilor la zeci de servicii după deteriorarea instalaţiilor feroviare.

Cinci persoane au fost rănite şi 28 de case au fost avariate într-un atac rus asupra comunităţii Znamianka din regiunea Kirovohrad, au anunţat serviciile de urgenţă ale Ucrainei pe Telegram.

Transportul public din oraşul Hmelnîţkîi, din vestul Ucrainei, a fost afectat de "perturbări semnificative ale programului" după atac, a declarat administraţia sa pe Telegram, guvernatorul regional semnalând incendii şi daune aduse clădirilor rezidenţiale, printre altele.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar zeci de trenuri au suferit întârzieri după ce o dronă s-a prăbuşit lângă o gară din regiunea Rostov din Rusia, au anunţat miercuri Căile Ferate Ruse, care au postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că nu s-au înregistrat răniţi.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei. Ambele părţi neagă că ar viza civili în atacurile lor din războiul pe care Rusia l-a lansat cu o invazie la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-09-2025 09:52

Forţele armate americane au atacat o "ambarcaţiune transportând droguri" care tocmai părăsise Venezuela, ucigând ”11 narcoterorişti”, a anunțat marţi preşedintele american Donald Trump.

