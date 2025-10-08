„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri

Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, a avut miercuri ultimele negocieri pe care i le-a cerut președintele Macron, în ziua demisiei. Spune că forțele politice sunt de acord cu un buget până la sfârșitul anului.

Ceea ce crede Lecornu, „îndepărtează perspectiva dizolvării parlamentului". „Alegerile anticipate sunt inevitabile” - i-a răspuns Marine Le Pen, cel mai proeminent lider al extremei dreapta.

În ziua "ultimei șanse", premierul demisionar Sébastien Lecornu a avut negocieri cu forțele politice de stânga: socialiști, ecologişti şi comunişti. După primele 24 de ore de consultări, a ținut să anunțe "o veste bună".

Sébastien Lecornu: „Există dorința (forțelor politice) de a avea un buget pentru Franța înainte de 31 decembrie, anul acesta. Și această dorință creează un proces de convergență, îndepărtând, evident, perspectiva dizolvării (Adunării Naționale).”

Problema reducerii deficitului bugetar și a necesității unor măsuri de austeritate continuă să preseze Franța.

Nicole Bacharan, politolog: „Absența unui guvern real are consecințe serioase, mai ales din punct de vedere economic. Pentru că, așa cum se știe, situația fiscală a Franței este un dezastru, cotațiile datoriei suverane franceze sunt în scădere, iar moneda euro a slăbit din cauza Franței, afectând întreaga zonă euro. Așadar, a nu lua decizii din lipsa unui guvern este un lucru destul de riscant.”

Marine Le Pen, lidera grupului parlamentar al Rassemblement National: „Consecința este refuzul lui Emmanuel Macron de a respecta instituțiile. Rezistând instituțiilor, el se opune poporului francez, iar acest lucru are drept rezultat un spectacol lamentabil, disperat, care dăunează politicii, dăunează țării. Aștept o dizolvare (a Adunării naționale). Sau o demisie, mi-ar conveni și asta. Nu sunt prea pretențioasă, nu-i așa? Una sau alta, las la latitudinea președintelui.”

Macron - care miercuri s-a întâlnit cu prinţul moştenitor al Iordaniei - a anunțat că își va asuma responsabilitatea, după ce Lecornu îi va prezenta concluziile sale după ultimele negocieri

Nicole Bacharan, politolog: „Oamenii nu și-au schimbat prea mult opiniile, dar ne putem aștepta la eforturi mai susținute din partea extremei drepte, caz în care i s-ar oferi președintelui Macron posibilitatea de a surprinde din nou, alegând un prim-ministru din rândurile extremei drepte. Nu este imposibil.”

Oricum, criză politică din Franţa se prelungeşte.

Nicole Bacharan, politolog: „Este o mare harababură, cum Franța nu a mai văzut din 1958, de la noua constituție. În ceea ce privește formarea unui guvern, practic, în zilele următoare, nu există nicio regulă constituțională clară. Poate dura mai mult, poate mai puțin și să se prăbușească rapid... nu avem nicio idee.”

Adunarea Națională a fost dizolvată și anul trecut de Macron, tot din cauza unui blocaj politic. Dar alegerile anticipate au condus la un Parlament și mai fragmentat.

