Politician german, către tineri: Fumați un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi

Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un "joint" înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat joi co-liderul partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken.

Mai mult, acesta a anunţat că partidul său elaborează şi un ghid despre "cum poţi evita serviciul militar".

Noul serviciu militar german

Coaliţia cancelarului federal german Friedrich Merz a ajuns săptămâna trecută la un acord asupra unui nou tip de serviciu militar voluntar pentru tineri menit să consolideze armata germană (Bundeswehr), potrivit agenţiei DPA.

Conform propunerii guvernului, care mai are nevoie de aprobarea parlamentului, toţi tinerii născuţi în anul 2008 sau mai târziu vor fi evaluaţi pentru a fi înscrişi în evidenţele armatei.

Chiar dacă noul serviciu militar va fi iniţial unul voluntar, parlamentul ar putea introduce o măsură obligatorie de completare a rândurilor armatei dacă nu vor fi suficienţi tineri care să se ofere voluntari.

În acest context, Jan van Aken afirmă că partidul său are "multe experienţe pozitive" pe care le poate împărtăşi "tinerilor care pur şi simplu nu doresc să fie puşi cu forţa în uniformă", inclusiv să apeleze la droguri în acest scop.

"De exemplu, se spune că fumatul unui joint zdravăn înaintea vizitei medicale v-ar putea ajuta să fiţi declaraţi inapţi", sugerează politicianul german.

Legalizarea canabisului în Germania

Germania s-a alăturat anul trecut grupului restrâns de ţări care au legalizat consumul de canabis în scop recreativ, după ce Bundestagul (camera inferioară a parlamentului) a adoptat - cu unele amendamente - un proiect de lege cerut de fostul guvern de coaliţie care era alcătuit atunci din social-democraţi, liberali şi Verzi, în pofida avertismentelor medicilor, juriştilor şi opoziţiei conservatoare ajunsă între timp la guvernare.

Versiunea finală a acestei legi controversate ce a provocat numeroase polemici a fost revizuită faţă de versiunea prea liberală propusă de guvernul de la acea vreme, fiind introduse mai multe restricţii.

De pildă, persoanele cu vârste de peste 18 ani au primit dreptul să cultive acasă maxim trei plante de canabis pentru consum personal sau să deţină în spaţiul privat 50 de grame de canabis, cantitate redusă la jumătate în spaţiul public.

De asemenea, a fost legalizată în Germania crearea de "cluburi" cu până la 500 de membri care vor putea cultiva colectiv canabis pentru consum propriu, fără dreptul de a-l comercializa, dar membrii unui astfel de club îşi vor putea oferi canabis unul altuia.

