Un tânăr de 18 ani din Țările de Jos a avut permis de conducere doar două ore. Ce greșeală flagrantă a făcut de ziua lui

Stiri externe
19-11-2025 | 15:59
sofer

Un tânăr de 18 ani din Osnabrück, Țările de Jos, a avut parte de o surpriză neplăcută la doar două ore după ce a sărbătorit ziua sa de naștere.

autor
Mihaela Ivăncică

La scurt timp după ce a obținut permisul de conducere, acesta a fost nevoit să îl predea din cauza vitezei excesive cu care a condus, relatează Autovisie.

La ora 2:00 dimineața, pe 8 noiembrie, el circula cu 110 km/h pe un drum unde limita de viteză era de doar 50 km/h. Potrivit poliției din Osnabrück, incidentul a avut loc pe strada Natruper Straße, o zonă rezidențială din periferia orașului, care nu este o șosea principală.

Din cauza încălcării grave a reglementărilor rutiere, tânărul a fost nevoit să își predea permisul de conducere pentru cel puțin două luni, cu posibilitatea ca această perioadă să fie extinsă.

În plus, el va trebui să plătească o amendă de aproximativ 560 de euro și va acumula două puncte de penalizare pe permis. De asemenea, va urma un curs de conducere obligatoriu.

Citește și
drum, asfaltare, muncitori
Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Va lega două mari orașe
Ilie Bolojan, anunț oficial despre legea privind pensiile ”speciale” ale magistraților: ”Este gata. Există o modificare”

Sursa: Autovisie

Etichete: amendă, Olanda, permis de conducere, viteza,

Dată publicare: 19-11-2025 15:59

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit
Stiri externe
Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit

Un șofer român care a circulat pe o autostradă din Austria cu viteza de 221 km/h a rămas fără permis și i-a fost și confiscat vehiculul. 

Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Va lega două mari orașe
Stiri actuale
Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Va lega două mari orașe

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul drumului expres Focşani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe 2 decembrie va începe etapa de proiectare.

Jandarmii din Bacău au făcut o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. „Mi-a plăcut mult”
Stiri Sociale
Jandarmii din Bacău au făcut o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. „Mi-a plăcut mult”

Jandarmii din Bacău au făcut vineri o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. S-au auzit sirene, focuri de armă și, prin fața invitaților, au trecut în mare viteză autospecialele de intervenție.

30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Campania „30 de ani în 30 de zile” vă aduce anul în care lumea s-a schimbat pentru totdeauna: 2001. Un început de mileniu plin de speranță, o lume care părea să descopere puterea tehnologiei, internetul, viteza și brusc, frica.

China deschide un nou drum maritim spre Europa. Ruta Arctică promite viteză, dar ridică temeri ecologice
Stiri externe
China deschide un nou drum maritim spre Europa. Ruta Arctică promite viteză, dar ridică temeri ecologice

China a finalizat prima călătorie pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său "Drum Polar al Mătăsii", transmite duminică EFE.

Recomandări
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Stiri Politice
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28