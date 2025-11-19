Un tânăr de 18 ani din Țările de Jos a avut permis de conducere doar două ore. Ce greșeală flagrantă a făcut de ziua lui

Un tânăr de 18 ani din Osnabrück, Țările de Jos, a avut parte de o surpriză neplăcută la doar două ore după ce a sărbătorit ziua sa de naștere.

La scurt timp după ce a obținut permisul de conducere, acesta a fost nevoit să îl predea din cauza vitezei excesive cu care a condus, relatează Autovisie.

La ora 2:00 dimineața, pe 8 noiembrie, el circula cu 110 km/h pe un drum unde limita de viteză era de doar 50 km/h. Potrivit poliției din Osnabrück, incidentul a avut loc pe strada Natruper Straße, o zonă rezidențială din periferia orașului, care nu este o șosea principală.

Din cauza încălcării grave a reglementărilor rutiere, tânărul a fost nevoit să își predea permisul de conducere pentru cel puțin două luni, cu posibilitatea ca această perioadă să fie extinsă.

În plus, el va trebui să plătească o amendă de aproximativ 560 de euro și va acumula două puncte de penalizare pe permis. De asemenea, va urma un curs de conducere obligatoriu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













