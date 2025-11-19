Un tânăr de 18 ani din Țările de Jos a avut permis de conducere doar două ore. Ce greșeală flagrantă a făcut de ziua lui
Un tânăr de 18 ani din Osnabrück, Țările de Jos, a avut parte de o surpriză neplăcută la doar două ore după ce a sărbătorit ziua sa de naștere.
La scurt timp după ce a obținut permisul de conducere, acesta a fost nevoit să îl predea din cauza vitezei excesive cu care a condus, relatează Autovisie.
La ora 2:00 dimineața, pe 8 noiembrie, el circula cu 110 km/h pe un drum unde limita de viteză era de doar 50 km/h. Potrivit poliției din Osnabrück, incidentul a avut loc pe strada Natruper Straße, o zonă rezidențială din periferia orașului, care nu este o șosea principală.
Din cauza încălcării grave a reglementărilor rutiere, tânărul a fost nevoit să își predea permisul de conducere pentru cel puțin două luni, cu posibilitatea ca această perioadă să fie extinsă.
În plus, el va trebui să plătească o amendă de aproximativ 560 de euro și va acumula două puncte de penalizare pe permis. De asemenea, va urma un curs de conducere obligatoriu.
19-11-2025 15:59