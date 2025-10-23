Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid la urgenţe

Stiri externe
23-10-2025 | 17:10
politie londra
Shutterstock

Poliţia londoneză folosește drone pentru a răspunde mai rapid la apelurile de urgență, trimițând imagini în timp real către agenții din teren pentru identificarea și localizarea suspecților.

autor
Ioana Andreescu

Testarea acestor dispozitive a început în cartierul Islington din nordul Londrei şi va fi extinsă la alte două până la sfârşitul anului.

Dronele, plasate pe acoperişurile unor secţii de poliţie, pot fi manevrate de la distanţă pentru a fi trimise la incidente, de unde transmit imagini în timp real către sala de control sau către poliţiştii deplasaţi la misiune, prin intermediul unor dispozitive mobile.

Poliţia spune că dronele vor ajuta la o serie de operaţiuni specifice, precum căutarea persoanelor dispărute, urmărirea suspecţilor, culegerea de probe de la locul faptelor.

Alte forţe de poliţie din ţară testează de asemenea folosirea de drone, a menţionat poliţia londoneză.

Citește și
drone
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare

Dronele sunt testate şi pentru alte scopuri. Agenţia de reglementare în aviaţie a Marii Britanii a selectat anul trecut şase proiecte pentru a testa utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot pentru livrări şi inspectarea infrastructurii.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Sursa: Agerpres

Etichete: drone, londra, politie,

Dată publicare: 23-10-2025 17:10

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Reacția Kremlinului după ce Trump a amânat întâlnirea cu Putin. „Nimeni nu vrea să piardă timpul”
Stiri externe
Reacția Kremlinului după ce Trump a amânat întâlnirea cu Putin. „Nimeni nu vrea să piardă timpul”

Cel puțin șapte oameni, inclusiv doi copii, au fost uciși în Ucraina de atacurile intense cu drone și rachete rusești.

Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare
Stiri externe
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare

Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte raportate în spaţiul aerian al mai multor ţări europene în ultimele săptămâni.

Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone
Stiri externe
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone

Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei
Stiri actuale
Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28