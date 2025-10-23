Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid la urgenţe

Poliţia londoneză folosește drone pentru a răspunde mai rapid la apelurile de urgență, trimițând imagini în timp real către agenții din teren pentru identificarea și localizarea suspecților.

Testarea acestor dispozitive a început în cartierul Islington din nordul Londrei şi va fi extinsă la alte două până la sfârşitul anului.

Dronele, plasate pe acoperişurile unor secţii de poliţie, pot fi manevrate de la distanţă pentru a fi trimise la incidente, de unde transmit imagini în timp real către sala de control sau către poliţiştii deplasaţi la misiune, prin intermediul unor dispozitive mobile.

Poliţia spune că dronele vor ajuta la o serie de operaţiuni specifice, precum căutarea persoanelor dispărute, urmărirea suspecţilor, culegerea de probe de la locul faptelor.

Alte forţe de poliţie din ţară testează de asemenea folosirea de drone, a menţionat poliţia londoneză.

Dronele sunt testate şi pentru alte scopuri. Agenţia de reglementare în aviaţie a Marii Britanii a selectat anul trecut şase proiecte pentru a testa utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot pentru livrări şi inspectarea infrastructurii.

