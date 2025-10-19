Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone

19-10-2025 | 17:57
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei.

Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit daune parţiale, iar atacul a provocat un incendiu într-un atelier, ulterior stins, potrivit operatorului citat de publicaţia rusă Kommersant, conform News.ro.

Ucraina a confirmat că a lovit o instalaţie de procesare a gazului din Orenburg şi o rafinărie de petrol din regiunea Samara, în cadrul unei serii tot mai frecvente de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse, menite să perturbe aprovizionarea cu combustibil şi să reducă finanţarea Moscovei.

Armata ucraineană a anunţat că la locul atacului s-au produs explozii urmate de incendii.

Este prima lovitură confirmată asupra uzinei din Orenburg, parte a complexului petrochimic Gazprom, care are o capacitate anuală de procesare de 45 de miliarde de metri cubi de gaz şi prelucrează condensat atât din zăcământul Orenburg, cât şi din câmpul kazah Karachaganak.

Ministerul Energiei din Kazahstan a precizat că Gazprom a notificat autorităţile despre incident, dar nu a oferit detalii privind amploarea pagubelor sau data reluării activităţii normale. Nu au fost raportate victime.

Separat, guvernatorul regiunii ruse Samara, Viacheslav Fedorîşcev, a anunţat că apărarea antiaeriană a fost activată în timpul nopţii pentru a respinge drone ucrainene, iar aeroportul local şi serviciile de internet mobil au fost suspendate temporar.

Ministerul rus al Apărării a comunicat că forţele sale au doborât 45 de drone ucrainene în cursul nopţii – inclusiv 12 deasupra regiunii Samara, 11 deasupra regiunii Saratov şi una în Orenburg.

Sursa: News.ro

