Poliția adună prosoapele lăsate de oameni ca să își rezerve locurile pe o plajă din Croația. VIDEO

În orașul croat Makarska autoritățile au început o acțiune împotriva turiștilor care își „păstrează” locuri pe plajă prin lăsarea prosoapelor peste noapte.

În fiecare dimineață, echipe compuse din polițiști și voluntari adună toate prosoapele și șezlongurile abandonate fără supraveghere, informează Blesk.

Vedeți video " target="_blank">AICI.

Măsura a fost luată pentru a garanta accesul echitabil pe plajă tuturor vizitatorilor.

„Din păcate, unii turiști continuă să ignore regulamentele. De aceea, dorim să le reamintim că nu este permis să-și rezerve locurile cu prosoape”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Makarski Komunalac, administrată de autoritățile locale.

Pe lângă prosoape, echipele se ocupă și de șezlongurile din plastic oferite spre închiriere de proprietari privați.

Acestea trebuie adunate și puse la un loc dimineața, însă sunt frecvent găsite împrăștiate pe plajă, uneori acoperite cu prosoape ale turiștilor.

„Ne dorim ca toți vizitatorii să aibă acces egal la plajele orașului”, au transmis administratorii paginii, adresând mulțumiri celor care respectă normele impuse.

Acțiunea vine în contextul unei practici des întâlnite în sezonul estival, când turiștii obișnuiesc să își lase prosoapele pe nisip peste noapte, pentru a-și „rezerva” locul pentru a doua zi.

Prin aceste măsuri, autoritățile din Makarska speră să reducă astfel de comportamente și să contribuie la o experiență agreabilă pentru toți cei care vizitează plajele din zonă.

