Poliția adună prosoapele lăsate de oameni ca să își rezerve locurile pe o plajă din Croația. VIDEO

Stiri externe
12-08-2025 | 08:42
Prosoape pe plaja
Facebook/ Makarski Komunalac

În orașul croat Makarska autoritățile au început o acțiune împotriva turiștilor care își „păstrează” locuri pe plajă prin lăsarea prosoapelor peste noapte.

autor
Claudia Alionescu

În fiecare dimineață, echipe compuse din polițiști și voluntari adună toate prosoapele și șezlongurile abandonate fără supraveghere, informează Blesk.

Vedeți video " target="_blank">AICI.

Măsura a fost luată pentru a garanta accesul echitabil pe plajă tuturor vizitatorilor.

Din păcate, unii turiști continuă să ignore regulamentele. De aceea, dorim să le reamintim că nu este permis să-și rezerve locurile cu prosoape”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Makarski Komunalac, administrată de autoritățile locale.

Citește și
soldati, rusia, ucraina
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului

Pe lângă prosoape, echipele se ocupă și de șezlongurile din plastic oferite spre închiriere de proprietari privați.

Acestea trebuie adunate și puse la un loc dimineața, însă sunt frecvent găsite împrăștiate pe plajă, uneori acoperite cu prosoape ale turiștilor.

„Ne dorim ca toți vizitatorii să aibă acces egal la plajele orașului”, au transmis administratorii paginii, adresând mulțumiri celor care respectă normele impuse.

Acțiunea vine în contextul unei practici des întâlnite în sezonul estival, când turiștii obișnuiesc să își lase prosoapele pe nisip peste noapte, pentru a-și „rezerva” locul pentru a doua zi.

Prin aceste măsuri, autoritățile din Makarska speră să reducă astfel de comportamente și să contribuie la o experiență agreabilă pentru toți cei care vizitează plajele din zonă.

O grădină zoologică din Bihor, închisă după opt zile de la deschidere pentru lipsa autorizațiilor și problemele de siguranță

Sursa: blesk.cz

Etichete: Croatia, politie, prosoape,

Dată publicare: 12-08-2025 08:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului
Stiri externe
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi mai mulți analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia, informează AFP.

Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Moscova, deschisă spre
Stiri externe
Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Moscova, deschisă spre "normalizarea relațiilor" cu SUA

Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP.

Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni.
Stiri externe
Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni. "Supușii" lui Kim lucrează 18 ore pe zi, în condiții inumane

Rusia se bazează tot mai mult pe forța de muncă din Coreea de Nord. În ciuda parteneriatului dintre cele două țări, muncitorii ajung să lucreze în condiții inumane, sub supravegherea constantă a forțelor de securitate de la Phenian.  

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12