Luni, Curtea Supremă i-a ordonat să predea pașapoartele în 24 de ore, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani, pe care el o neagă, transmite BBC.

Bolsonaro declarase atunci că nu intenționează să părăsească țara și că va rămâne în Brazilia pentru a conduce opoziția față de președintele Luiz Inácio Lula da Silva. Totuși, termenul a expirat fără ca senatorul să predea documentele, ceea ce a stârnit speculații că ar fi putut părăsi țara.

Ofițeri federali verifică punctele de frontieră pentru a stabili dacă Bolsonaro ar fi putut călători în Argentina vecină, potrivit unei surse polițienești citate de BBC News Brasil. Autoritățile argentiniene au declarat însă că nu există nicio înregistrare a intrării sale în țară.

Bolsonaro era deja investigat pentru presupusă corupție legată de finanțarea unui film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, condamnat pentru complot de lovitură de stat și aflat în arest la domiciliu. Marți, Curtea Supremă a dispus poliției să investigheze și campania electorală a lui Flávio Bolsonaro pentru presupusă finanțare străină.

Înfrânt de Lula în turul doi

Senatorul de 45 de ani a suferit o înfrângere dureroasă duminică, fiind învins de Lula în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pe care mulți se așteptau să le câștige. Sondajele îl plasau ușor înaintea lui Lula, iar victoria sa din primul tur, pe 4 octombrie, sugera o victorie în turul doi. După un avans inițial, a fost depășit de Lula, care a devenit primul candidat prezidențial care a întors un rezultat defavorabil din primul tur și a câștigat în al doilea.

Lula a obținut 51,79% din voturi, față de 48,21% pentru Bolsonaro. Deși a pierdut la o diferență de 4,4 milioane de voturi, Bolsonaro nu a recunoscut înfrângerea și a cerut anularea alegerilor, argumentând că prelungirea votării cu două ore l-a dezavantajat – deși prelungirea fusese solicitată atât de partidul său, cât și de cel al rivalului. El a numit decizia un „truc murdar". Partidul său, Liberal, a acceptat însă rezultatul, deși a precizat că prelungirea votării „merită investigată".