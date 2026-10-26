Este pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii militare (1964-1985) când un candidat clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor se impune în al doilea tur în faţa adversarului său, potrivit Agerpres.

În primul tur, Flavio Bolsonaro a fost cel mai votat, obţinând 47% din sufragii, cu două puncte mai mult decât liderul progresist, ceea ce s-a tradus printr-o diferenţă de 2,2 milioane de voturi.

Duminică, în al doilea tur, Lula a răsturnat acest rezultat şi a obţinut cu peste patru milioane de voturi mai mult decât adversarul său.

Brazilienii „au mers la vot pentru că am reuşit să-i convingem că votul era foarte important pentru a garanta democraţia”, a declarat Lula la São Paulo.

Bolsonaro senior îşi ispăşeşte, în arest la domiciliu, o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, pentru că a încercat să se agaţe de putere după ce a eşuat să fie reales în 2022.

Flavio Bolsonaro nu recunoaște rezultatul

Pentru cel de-al patrulea mandat al său, marja de manevră a şefului statului se anunţă totuşi limitată, în urma valului conservator care a caracterizat alegerile parlamentare de acum trei săptămâni, scrie News.ro.

Campania electorală a arătat cât de divizată rămâne ţara, iar o dispută juridică a perturbat chiar şi ziua alegerilor.

Prin decizia unui judecător al Curţii Supreme, votul a fost prelungit cu două ore.

Echipa lui Lula a depus un recurs, denunţând faptul că unii alegători au fost împiedicaţi să voteze deoarece autobuzele au fost retrase din circulaţie în anumite oraşe, în special în bastionul său din nord-est.

„Este imposibil să recunoaştem alegerile”, a denunţat Flavio Bolsonaro, cu o expresie posomorâtă. Din Brasilia, el a condamnat o „înşelătorie”, considerând că scrutinul s-a desfăşurat într-un mod „inacceptabil”.

Potrivit acestuia, „multe lucruri rămân de clarificat” după prelungirea fără precedent a operaţiunilor de vot.

Răsturnare neașteptată

Este pentru prima dată când un candidat reuşeşte să răstoarne situaţia în turul al doilea de la sfârşitul dictaturii militare (1964-1985).

Lula a apărut într-un videoclip publicat pe reţelele sale de socializare, sărind de bucurie cu o pereche de ochelari roşii în formă de stea.

La anunţarea rezultatului, o mulţime de susţinători şi-a manifestat, de asemenea, bucuria, în special pe emblematicul bulevard Paulista din São Paulo şi în centrul oraşului Rio de Janeiro, unde s-au lansat focuri de artificii.

„Sunt foarte emoţionată. Este o victorie istorică pentru preşedintele Lula. Poporul s-a mobilizat, s-a unit”, a declarat pentru AFP Mariana Andrade, o avocată de 33 de ani din Rio.

„Este suprarealist, este chiar mai puternic decât fotbalul. Echipa mea a pierdut săptămâna aceasta, dar asta este incomparabil, este viaţa noastră, toată lumea unită pentru o cauză”, exulta Paulo Nascimento, un comerciant de 41 de ani din capitală.

Lula promite „reglementarea” reţelelor sociale

Din punct de vedere personal, realegerea lui Lula reprezintă încununarea unei traiectorii ieşite din comun. Şi o ultimă provocare aruncată destinului pentru fostul copil sărac din Pernambuco (nord-est).

El deţinea deja un record: niciun preşedinte ales democratic nu a condus Brazilia atât de mult timp.

Cel care este deja unul dintre cei mai în vârstă lideri din lume va împlini 85 de ani la sfârşitul ultimului său mandat, în 2030. Va ajunge astfel la un total de 16 ani la putere, după un prim mandat prezidenţial între 2003 şi 2010.

Lula a învins trecerea timpului şi o puternică dezamăgire faţă de Partidul Muncitorilor (PT).

PT rămâne asociat de mulţi cu scandalurile care l-au discreditat în anii 2000.

Chiar liderul său a suferit ruşinea unei condamnări pentru corupţie, care i-a adus 580 de zile de închisoare în perioada 2018-2019, înainte ca aceasta să fie anulată din motive de procedură.

În timpul campaniei sale, Lula a fluturat steagul suveranităţii, în faţa presiunilor comerciale şi diplomatice din partea Statelor Unite.

Însă Meta a fost cea care, în ultimele zile, a devenit ţinta atacurilor din partea stângii.

Compania-mamă a Facebook, WhatsApp şi Instagram a fost acuzată de echipa lui Lula de „ingerenţă” şi de favorizarea lui Flavio Bolsonaro pe platformele sale. Duminică seara, Lula a promis că va „reglementa” reţelele sociale.

Gigantul american din domeniul tehnologiei a negat orice părtinire, dar a recunoscut existenţa unor „probleme tehnice” care au dezavantajat campania stângii pe platformele sale.