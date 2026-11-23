Janarino Ferreira dos Santos a dispărut pe 10 noiembrie, după ce s-a aventurat într-o zonă împădurită din apropiere de Macapa, capitala statului Amapa, în nordul Braziliei, potrivit unui anunţ de căutare difuzat de familia sa.

Joi, nepoata sa, Sara Montes, a făcut un apel către salvatori să continue căutările. Într-un videoclip publicat pe Instagram, ea a explicat că aceştia intenţionau să le suspende duminică.

„Nu ne uitaţi. Nu-l uitaţi pe bunicul”, a implorat ea.

Salvatorii l-au găsit în cele din urmă vineri, la aproximativ 10 kilometri de locul dispariţiei, potrivit mesajelor publicate pe reţelele de socializare de pădurari şi de unul dintre salvatori.

Imaginile din timpul operaţiunii de salvare îl arată pe Ferreira dos Santos aşezat, îmbrăcat doar în lenjerie intimă şi cu un aer dezorientat. Ulterior, mai mulţi bărbaţi îl transportă prin pădure pe o targă improvizată.

Presa locală a relatat duminică faptul că bătrânul, un fost miner artizanal care cunoştea bine pădurea, s-a hrănit cu fructe de buriti, un palmier amazonian, şi a băut apă de izvor.

Echipele de căutare au găsit, de asemenea, culcuşuri pe care acesta le-a confecţionat din frunze de palmier açaí, precum şi urme de paşi care dovedeau că se învârtea în cerc prin pădure, a declarat un pădurar, Nerivan da Silva, pentru site-ul de ştiri G1.

În pădurea în care l-au căutat salvatorii, densitatea vegetaţiei poate reduce vizibilitatea la doar câţiva metri.

Ferreira dos Santos este în continuare internat în spital, potrivit G1.