Aproape 160 de milioane de alegători sunt chemaţi la urne în cea mai mare ţară din America Latină. Alegerile au loc într-un moment în care dreapta, încurajată de preşedintele american Donald Trump, a înregistrat recent o serie de victorii în regiune, potrivit News.ro.

Flavio Bolsonaro, favorit în turul al doilea al alegerilor prezidențiale

Senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, este favorit în turul doi al alegerilor prezidenţiale de duminică.

În primul tur, el s-a clasat - în mod surprinzător - pe primul loc, cu 47% dintre voturile exprimate, urmat cu un scor de 45% de Lula, care împlineşte în curând vârsta de 81 de ani, candidat la al patrulea mandat.

Cei doi candidaţi se află la egalitate în sondaje

Înaintea alegerilor de duminică, cei doi candidaţi se află la egalitate în sondaje, după ce senatorul de dreapta a câştigat primul tur al alegerilor la începutul lunii.

Un sondaj CNT/MDA îi acorda fiului fostului lider de extremă dreaptă Jair Bolsonaro un avans de 1,3 puncte faţă de adversarul său.

Lula candidează pentru un al patrulea mandat.