Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști

01-09-2025 | 13:49
Caz tulburător în Capitală. Un individ a atacat alt bărbat pe stradă cu o armă albă și l-a rănit grav. Incidentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp.

Andreea Marinescu

Andreea Marinescu, reporter Știrile ProTV: Întâmplarea s-a petrecut pe Șoseaua Giurgiului din Capitală. E vorba despre un conflict care a izbucnit între doi bărbați în vârstă de aproximativ 50-60 de ani.

Unul dintre ei, stătea pe loc moment în care un alt trecător, cunoscut de-al lui, spun martorii, s-ar fi apropiat, i-ar fi cerut o țigară, iar în momentul următor l-ar fi lovit cu un cuțit în zona gâtului. Imediat, cei care se aflau în împrejurimi au sunat la poliție și la ambulanță, iar bărbatul, atacatorul a plecat liniștit mai departe, văzându-și de drum.

Polițiștii veniți la fața locului și cei de la serviciul Omorului au început deja cercetările. Victima a primit îngrijiri medicale și se află în acest moment în stare gravă la Spitalul Universitar, iar agresorul, ne spun surse din rândul anchetatorilor, a fost prins.

Semnalmentele pe care oamenii care au fost aici, în zonă, le-au dat i-au ajutat pe polițiști să-l găsească foarte repede pe agresor. Bărbatul avea asupra lui cuțitul și urmează să fie dus la audieri. Deocamdată s-a întocmit dosar penal pentru tentativă de omor. Rămâne de văzut care va fi cursul acestei anchete și în ce măsură se va înrăutăți sau se va îmbunătăți starea victimei.

ploaie
Toamna începe cu ploi și vijelii, apoi urmează un val de caniculă. Prognoza meteo pentru primele zile de septembrie
Inconștiență șocantă pe un drum din Botoșani. Copil mic, filmat cum mergea ieșit pe trapa mașinii

