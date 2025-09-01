Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști
Caz tulburător în Capitală. Un individ a atacat alt bărbat pe stradă cu o armă albă și l-a rănit grav. Incidentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp.
Andreea Marinescu, reporter Știrile ProTV: Întâmplarea s-a petrecut pe Șoseaua Giurgiului din Capitală. E vorba despre un conflict care a izbucnit între doi bărbați în vârstă de aproximativ 50-60 de ani.
Unul dintre ei, stătea pe loc moment în care un alt trecător, cunoscut de-al lui, spun martorii, s-ar fi apropiat, i-ar fi cerut o țigară, iar în momentul următor l-ar fi lovit cu un cuțit în zona gâtului. Imediat, cei care se aflau în împrejurimi au sunat la poliție și la ambulanță, iar bărbatul, atacatorul a plecat liniștit mai departe, văzându-și de drum.
Polițiștii veniți la fața locului și cei de la serviciul Omorului au început deja cercetările. Victima a primit îngrijiri medicale și se află în acest moment în stare gravă la Spitalul Universitar, iar agresorul, ne spun surse din rândul anchetatorilor, a fost prins.
Semnalmentele pe care oamenii care au fost aici, în zonă, le-au dat i-au ajutat pe polițiști să-l găsească foarte repede pe agresor. Bărbatul avea asupra lui cuțitul și urmează să fie dus la audieri. Deocamdată s-a întocmit dosar penal pentru tentativă de omor. Rămâne de văzut care va fi cursul acestei anchete și în ce măsură se va înrăutăți sau se va îmbunătăți starea victimei.
01-09-2025 13:49