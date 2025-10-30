Podul Giurgiu–Ruse va fi închis pentru lucrări. Restricțiile vizează toate categoriile de vehicule
Bulgaria anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmare a unor lucrări de construcţie şi instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, a transmis CNAIR, într-un comunicat de presă.
Marţi, 4 noiembrie, în intervalul orar 9:00 - 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.
Ulterior, în perioada 4 noiembrie, ora 21:00 - 5 noiembrie, ora 9:00, traficul rutier va fi permis doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum şi celor care efectuează transport de pasageri.