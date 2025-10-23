Bulgarii se plâng de politicienii români că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre: „Nu semnează un acord”

23-10-2025 | 14:26
Pod Bulgaria
Ministrul Transporturilor din Bulgaria a criticat dur România pentru obstacolele sistemice legate de extinderea conectivității infrastructurale pe Dunăre, scrie presa din țara vecină.

Claudia Alionescu

În timpul unei vizite la Ruse joi, el a declarat că autoritățile române împiedică construirea de noi poduri și legături de tip feribot, relatează dunavmost.com.

Potrivit lui Karadzhov, în ciuda muncii active a Bulgariei și a Comisiei Europene, România manifestă lipsă de dorință de a extinde conectivitatea dincolo de singurul punct Ruse–Giurgiu.

De cinci luni lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord–sud. Este clar că România dorește să păstreze un singur punct – Ruse–Giurgiu. Ei nu sunt pregătiți nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri. Nu este vorba de bani sau de construcție, ci doar de un acord pe hârtie”, a subliniat Karadzhov.

El a adăugat că procedurile pentru al treilea pod la Ruse se prelungesc de ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează.

Ministrul a menționat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, însă nici acolo nu există cooperare.

Sistemul de taxare

CNAIR a desemnat câştigătorul licitaţiei pentru implementarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu – Ruse, potrivit News.ro.

Contractul, în valoare de aproximativ 850.000 de lei, va fi realizat de ALTIMATE S.A și are termen de implementare șase luni.

Sistemul va include două artere dedicate, cu bariere de mare viteză, care vor reduce timpii de aşteptare în PTF Giurgiu, prin identificarea automată a plăţilor online.

Proiectul urmăreşte limitarea intervenţiei umane în încasarea tarifelor pentru autoturisme și redistribuirea personalului către controlul vehiculelor de transport marfă, crescând totodată siguranţa traficului.

Contractul va fi semnat în maximum 10 zile, dacă nu apar contestaţii.

 

Ce s-a descoperit despre cuplul de tineri găsiți împușcați în mașină, cu asomatorul lângă ei, lângă lacul Frumoasa

Sursa: dunavmost.com, dunavmost.com

