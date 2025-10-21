Bulgaria este în stare de șoc. Triplă crimă urmată de incendierea unei case

Marți dimineață, o tragedie s-a produs în satul bulgar Liuliakovo, din comuna Ruen, unde un bărbat de 25 de ani și-a împușcat patru rude și a incendiat locuința acestora, potrivit autorităților locale. Una dintre victime a reușit să scape.

Evenimentele au avut loc marți, în jurul orei 4 dimineața, lăsând comunitatea în stare de șoc, potrivit novinite.com.

Primele rapoarte indică faptul că suspectul și-ar fi atacat mătușa de 73 de ani, mama de 47 de ani, sora de 13 ani și fratele de șapte ani.

Dintre aceștoa a supraviețuit doar băiatul cel mic, care deși rănit, a reușit să scape din casa în flăcări și să alerteze autoritățile, oferind informații cruciale despre atac.

Poliția și echipele de intervenție din comuna Ruen și de la Serviciul de Pompieri din Aytos au ajuns rapid la fața locului.

Ei au stins incendiul și au descoperit în interiorul casei trupurile carbonizate a trei persoane.

Cea mai tânără victimă, deși rănită, a fost transportată la spital și se află în afara oricărui pericol.

Presupusul autor al crimei a fost reținut mai târziu în dimineața aceleiași zile, în urma unor măsuri operative rapide luate de ofițerii din cadrul Direcției Regionale de Poliție Burgas a Ministerului de Interne.

Parchetul Regional Burgas a deschis o anchetă preliminară în acest caz.

Acțiunile procedurale și de investigație sunt în desfășurare, sub supravegherea directă a procurorilor, în încercarea de a stabili toate circumstanțele care au dus la acest act devastator.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













