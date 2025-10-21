Bulgaria este în stare de șoc. Triplă crimă urmată de incendierea unei case

Stiri externe
21-10-2025 | 15:00
Poliție Bulgaria
Getty Images

Marți dimineață, o tragedie s-a produs în satul bulgar Liuliakovo, din comuna Ruen, unde un bărbat de 25 de ani și-a împușcat patru rude și a incendiat locuința acestora, potrivit autorităților locale. Una dintre victime a reușit să scape.

autor
Claudia Alionescu

Evenimentele au avut loc marți, în jurul orei 4 dimineața, lăsând comunitatea în stare de șoc, potrivit novinite.com.

Primele rapoarte indică faptul că suspectul și-ar fi atacat mătușa de 73 de ani, mama de 47 de ani, sora de 13 ani și fratele de șapte ani.

Dintre aceștoa a supraviețuit doar băiatul cel mic, care deși rănit, a reușit să scape din casa în flăcări și să alerteze autoritățile, oferind informații cruciale despre atac.

Poliția și echipele de intervenție din comuna Ruen și de la Serviciul de Pompieri din Aytos au ajuns rapid la fața locului.

Citește și
familie sua
O femeie din SUA și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii, la câteva zile după ce a postat online un video tulburător

Ei au stins incendiul și au descoperit în interiorul casei trupurile carbonizate a trei persoane.

Cea mai tânără victimă, deși rănită, a fost transportată la spital și se află în afara oricărui pericol.

Presupusul autor al crimei a fost reținut mai târziu în dimineața aceleiași zile, în urma unor măsuri operative rapide luate de ofițerii din cadrul Direcției Regionale de Poliție Burgas a Ministerului de Interne.

Parchetul Regional Burgas a deschis o anchetă preliminară în acest caz.

Acțiunile procedurale și de investigație sunt în desfășurare, sub supravegherea directă a procurorilor, în încercarea de a stabili toate circumstanțele care au dus la acest act devastator.

Un fuior înalt de peste zece metri s-a format după un incendiu care a izbucnit într-o comună din Timiș

Sursa: novinite.com

Etichete: crima, Bulgaria, politie,

Dată publicare: 21-10-2025 15:00

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă
Stiri actuale
Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă

Răsturnare de situație în cazul bărbatului de 40 de ani din Satu-Mare, împușcat mortal, în urmă cu două săptămâni.

O femeie din SUA și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii, la câteva zile după ce a postat online un video tulburător
Stiri externe
O femeie din SUA și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii, la câteva zile după ce a postat online un video tulburător

O femeie și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii mici, înainte de se sinucide, în locuința lor din New Hampshire, SUA, la doar câteva zile după ce împărtășise pe rețelele sociale, într-un videoclip tulburător, problemele ei continue.

Un bărbat din Galați și-a împușcat iubita în picior cu un pistol neletal. Nu avea autorizație pentru nicio categorie de arme
Stiri actuale
Un bărbat din Galați și-a împușcat iubita în picior cu un pistol neletal. Nu avea autorizație pentru nicio categorie de arme

Un bărbat de 49 de ani din județul Galați a fost arestat după ce și-a împușcat partenera cu un pistol cu alice. În plus, nici nu avea autorizație pentru acea armă.

Un bărbat din Ungaria și-a împușcat șeful în cap pentru că i-a criticat munca. Cu ce se ocupa
Stiri externe
Un bărbat din Ungaria și-a împușcat șeful în cap pentru că i-a criticat munca. Cu ce se ocupa

Un bărbat din Ungaria și-a împușcat șeful în cap pentru că i-a criticat munca, după care a sunat la 112 pentru a-și anunța fapta. Procurorii cer acum 11 ani de închisoare pentru bărbatul care muncea ca șofer de camion.

 

Un judecător din SUA și-a împușcat mortal soția în fața fiului lor. Gestul pe care l-a făcut după ce a sunat la poliție
Stiri externe
Un judecător din SUA și-a împușcat mortal soția în fața fiului lor. Gestul pe care l-a făcut după ce a sunat la poliție

Un judecător din sudul Californiei, în vârstă de 74 de ani, și-a împușcat mortal soția în timpul unei discuții aprinse. Avocatul lui susține că a fost un ”accident”, scrie apnews.com.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie
Stiri actuale
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Top citite
1 Trafic
Shutterstock
Stiri actuale
România rămâne țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele: 78 de decese la un milion de locuitori
2 explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Alex Nicodim
Stiri actuale
SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de fake news privind explozia de la blocul din Rahova
3 bloc explozie rahova
Inquam Photos / Tudor Pană
Stiri actuale
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28