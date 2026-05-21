Potrivit hidrologilor, până vineri, la ora 12:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de debite şi de niveluri, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (afluent al râului Olt) - (judeţele: Covasna şi Braşov), Olt- afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt - amonte confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Braşov şi Sibiu), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia - bazin amonte S.H. Dângeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

În zonele vizate de atenţionarea Cod galben sunt posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.